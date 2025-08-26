עוד על BOZO

Bozo Benk סֵמֶל

Bozo Benk מחיר (BOZO)

לא רשום

1 BOZO ל USDמחיר חי:

$0.00570988
$0.00570988$0.00570988
+7.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bozo Benk (BOZO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:11:59 (UTC+8)

Bozo Benk (BOZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00504623
$ 0.00504623$ 0.00504623
24 שעות נמוך
$ 0.00574177
$ 0.00574177$ 0.00574177
גבוה 24 שעות

$ 0.00504623
$ 0.00504623$ 0.00504623

$ 0.00574177
$ 0.00574177$ 0.00574177

$ 0.068165
$ 0.068165$ 0.068165

$ 0.00109205
$ 0.00109205$ 0.00109205

+10.18%

+7.06%

-15.10%

-15.10%

Bozo Benk (BOZO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00571001. במהלך 24 השעות האחרונות, BOZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00504623 לבין שיא של $ 0.00574177, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.068165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109205.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOZO השתנה ב +10.18% במהלך השעה האחרונה, +7.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bozo Benk (BOZO) מידע שוק

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

--
----

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

798.96M
798.96M 798.96M

798,964,709.3765167
798,964,709.3765167 798,964,709.3765167

שווי השוק הנוכחי של Bozo Benk הוא $ 4.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOZO הוא 798.96M, עם היצע כולל של 798964709.3765167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.13M.

Bozo Benk (BOZO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bozo Benkל USDהיה $ +0.00037665.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBozo Benk ל USDהיה . $ -0.0019079964.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBozo Benk ל USDהיה $ +0.0029992586.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bozo Benkל USDהיה $ +0.002064524218584115.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00037665+7.06%
30 ימים$ -0.0019079964-33.41%
60 ימים$ +0.0029992586+52.53%
90 ימים$ +0.002064524218584115+56.63%

מה זהBozo Benk (BOZO)

Bozo Benk (BOZO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bozo Benkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bozo Benk (BOZO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bozo Benk (BOZO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bozo Benk.

בדוק את Bozo Benk תחזית המחיר עכשיו‏!

BOZO למטבעות מקומיים

Bozo Benk (BOZO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bozo Benk (BOZO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOZO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bozo Benk (BOZO)

כמה שווה Bozo Benk (BOZO) היום?
החי BOZOהמחיר ב USD הוא 0.00571001 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOZO ל USD?
המחיר הנוכחי של BOZO ל USD הוא $ 0.00571001. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bozo Benk?
שווי השוק של BOZO הוא $ 4.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOZO?
ההיצע במחזור של BOZO הוא 798.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOZO?
‏‏BOZO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.068165 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOZO?
BOZO ‏‏רשם מחירATL של 0.00109205 USD.
מהו נפח המסחר של BOZO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOZO הוא -- USD.
האם BOZO יעלה השנה?
BOZO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOZO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:11:59 (UTC+8)

Bozo Benk (BOZO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.