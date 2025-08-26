Bozo Benk (BOZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00504623 $ 0.00504623 $ 0.00504623 24 שעות נמוך $ 0.00574177 $ 0.00574177 $ 0.00574177 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00504623$ 0.00504623 $ 0.00504623 גבוה 24 שעות $ 0.00574177$ 0.00574177 $ 0.00574177 שיא כל הזמנים $ 0.068165$ 0.068165 $ 0.068165 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00109205$ 0.00109205 $ 0.00109205 שינוי מחיר (שעה אחת) +10.18% שינוי מחיר (1D) +7.06% שינוי מחיר (7D) -15.10% שינוי מחיר (7D) -15.10%

Bozo Benk (BOZO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00571001. במהלך 24 השעות האחרונות, BOZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00504623 לבין שיא של $ 0.00574177, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.068165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109205.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOZO השתנה ב +10.18% במהלך השעה האחרונה, +7.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bozo Benk (BOZO) מידע שוק

שווי שוק $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M אספקת מחזור 798.96M 798.96M 798.96M אספקה כוללת 798,964,709.3765167 798,964,709.3765167 798,964,709.3765167

שווי השוק הנוכחי של Bozo Benk הוא $ 4.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOZO הוא 798.96M, עם היצע כולל של 798964709.3765167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.13M.