BOOJI (BOOJI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00726166$ 0.00726166 $ 0.00726166 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -22.95% שינוי מחיר (7D) -12.16% שינוי מחיר (7D) -12.16%

BOOJI (BOOJI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOJI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOJIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00726166, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOJI השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -22.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOJI (BOOJI) מידע שוק

שווי שוק $ 70.43K$ 70.43K $ 70.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.43K$ 70.43K $ 70.43K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של BOOJI הוא $ 70.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOJI הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.43K.