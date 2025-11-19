Beta Finance (BETA) תחזית מחיר (USD)

קבל Beta Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BETA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות BETA

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Beta Finance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Beta Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Beta Finance (BETA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Beta Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008912 בשנת 2025. Beta Finance (BETA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Beta Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009358 בשנת 2026. Beta Finance (BETA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BETA הוא $ 0.009825 עם 10.25% שיעור צמיחה. Beta Finance (BETA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BETA הוא $ 0.010317 עם 15.76% שיעור צמיחה. Beta Finance (BETA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BETA הוא $ 0.010833 עם 21.55% שיעור צמיחה. Beta Finance (BETA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BETA הוא $ 0.011374 עם 27.63% שיעור צמיחה. Beta Finance (BETA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Beta Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.018528. Beta Finance (BETA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Beta Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.030180. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.008912 0.00%

2026 $ 0.009358 5.00%

2027 $ 0.009825 10.25%

2028 $ 0.010317 15.76%

2029 $ 0.010833 21.55%

2030 $ 0.011374 27.63%

2031 $ 0.011943 34.01%

2032 $ 0.012540 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.013167 47.75%

2034 $ 0.013826 55.13%

2035 $ 0.014517 62.89%

2036 $ 0.015243 71.03%

2037 $ 0.016005 79.59%

2038 $ 0.016805 88.56%

2039 $ 0.017646 97.99%

2040 $ 0.018528 107.89% הצג עוד לטווח קצר Beta Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.008912 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.008913 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.008920 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.008949 0.41% Beta Finance (BETA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBETAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.008912 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Beta Finance (BETA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBETA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.008913 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Beta Finance (BETA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBETA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.008920 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Beta Finance (BETA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBETA הוא $0.008949 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Beta Finance מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 8.91M$ 8.91M $ 8.91M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר BETA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, BETA יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 8.91M. צפה BETA במחיר חי

Beta Finance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBeta Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBeta Finance הוא 0.008912USD. היצע במחזור של Beta Finance(BETA) הוא 1.00B BETA , מה שמעניק לו שווי שוק של $8,913,552 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.92% $ 0.000167 $ 0.008996 $ 0.008468

7 ימים -6.25% $ -0.000557 $ 0.009932 $ 0.007995

30 ימים 11.99% $ 0.001068 $ 0.009932 $ 0.007995 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Beta Finance הראה תנועת מחירים של $0.000167 , המשקפת 1.92% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Beta Finance נסחר בשיא של $0.009932 ושפל של $0.007995 . נרשם שינוי במחיר של -6.25% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBETA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Beta Finance חווה 11.99% שינוי, המשקף בערך $0.001068 לערכו. זה מצביע על כך ש BETA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Beta Finance (BETA) מודול חיזוי מחיר עובד? Beta Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BETAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBeta Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BETA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Beta Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBETA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBETA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Beta Finance.

מדוע BETA חיזוי מחירים חשוב?

BETA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם BETA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, BETA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של BETA בחודש הבא? על פי Beta Finance (BETA) כלי תחזית המחירים, המחיר BETA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 BETA בשנת 2026? המחיר של 1 Beta Finance (BETA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BETA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של BETA בשנת 2027? Beta Finance (BETA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BETA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של BETA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Beta Finance (BETA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של BETA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Beta Finance (BETA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 BETA בשנת 2030? המחיר של 1 Beta Finance (BETA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, BETA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי BETA תחזית המחיר בשנת 2040? Beta Finance (BETA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BETA עד שנת 2040. הירשם עכשיו