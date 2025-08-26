Aladdin DAO (ALD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.112853 $ 0.112853 $ 0.112853 24 שעות נמוך $ 0.12114 $ 0.12114 $ 0.12114 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.112853$ 0.112853 $ 0.112853 גבוה 24 שעות $ 0.12114$ 0.12114 $ 0.12114 שיא כל הזמנים $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01759207$ 0.01759207 $ 0.01759207 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.32% שינוי מחיר (1D) -5.11% שינוי מחיר (7D) -5.33% שינוי מחיר (7D) -5.33%

Aladdin DAO (ALD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.112853. במהלך 24 השעות האחרונות, ALD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.112853 לבין שיא של $ 0.12114, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01759207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALD השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, -5.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aladdin DAO (ALD) מידע שוק

שווי שוק $ 16.92M$ 16.92M $ 16.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.94M$ 16.94M $ 16.94M אספקת מחזור 149.83M 149.83M 149.83M אספקה כוללת 149,991,806.3910929 149,991,806.3910929 149,991,806.3910929

שווי השוק הנוכחי של Aladdin DAO הוא $ 16.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALD הוא 149.83M, עם היצע כולל של 149991806.3910929. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.94M.