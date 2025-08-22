The Arena (ARENA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00728. במהלך 24 השעות האחרונות, ARENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00727 לבין שיא של $ 0.00791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03619950237225904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002959596525266224.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARENA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
The Arena (ARENA) מידע שוק
No.872
$ 20.53M
$ 44.65K
$ 72.80M
2.82B
10,000,000,000
10,000,000,000
28.20%
AVAX_CCHAIN
שווי השוק הנוכחי של The Arena הוא $ 20.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.65K. ההיצע במחזור של ARENA הוא 2.82B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.80M.
The Arena (ARENA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של The Arenaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00042941
-5.57%
30 ימים
$ -0.00138
-15.94%
60 ימים
$ -0.00506
-41.01%
90 ימים
$ -0.00072
-9.00%
The Arena שינוי מחיר היום
היום,ARENA רשם שינוי של $ -0.00042941 (-5.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
The Arena שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00138 (-15.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
The Arena שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ARENA ראה שינוי של $ -0.00506 (-41.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
The Arena שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00072 (-9.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Arena (ARENA)?
The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.
The Arenaתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה The Arena (ARENA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Arena (ARENA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Arena.
הבנת הטוקנומיקה של The Arena (ARENA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARENA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
