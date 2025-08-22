עוד על ARENA

The Arena

The Arena (ARENA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:51:03 (UTC+8)

The Arena (ARENA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00728. במהלך 24 השעות האחרונות, ARENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00727 לבין שיא של $ 0.00791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03619950237225904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002959596525266224.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARENA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Arena (ARENA) מידע שוק

No.872

$ 20.53M
$ 20.53M$ 20.53M

$ 44.65K
$ 44.65K$ 44.65K

$ 72.80M
$ 72.80M$ 72.80M

2.82B
2.82B 2.82B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

28.20%

AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של The Arena הוא $ 20.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.65K. ההיצע במחזור של ARENA הוא 2.82B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.80M.

The Arena (ARENA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The Arenaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00042941-5.57%
30 ימים$ -0.00138-15.94%
60 ימים$ -0.00506-41.01%
90 ימים$ -0.00072-9.00%
The Arena שינוי מחיר היום

היום,ARENA רשם שינוי של $ -0.00042941 (-5.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Arena שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00138 (-15.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Arena שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ARENA ראה שינוי של $ -0.00506 (-41.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Arena שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00072 (-9.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Arena (ARENA)?

בדוק את The Arena עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe Arena (ARENA)

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

The Arena זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Arenaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקARENA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Arenaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Arena לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The Arenaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Arena (ARENA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Arena (ARENA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Arena.

בדוק את The Arena תחזית המחיר עכשיו‏!

The Arena (ARENA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Arena (ARENA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARENA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The Arena (ARENA)

מחפש איך לקנותThe Arena? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Arenaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

The Arena מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The Arena, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרThe Arena הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The Arena

כמה שווה The Arena (ARENA) היום?
החי ARENAהמחיר ב USD הוא 0.00728 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARENA ל USD?
המחיר הנוכחי של ARENA ל USD הוא $ 0.00728. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Arena?
שווי השוק של ARENA הוא $ 20.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARENA?
ההיצע במחזור של ARENA הוא 2.82B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARENA?
‏‏ARENA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03619950237225904 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARENA?
ARENA ‏‏רשם מחירATL של 0.002959596525266224 USD.
מהו נפח המסחר של ARENA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARENA הוא $ 44.65K USD.
האם ARENA יעלה השנה?
ARENA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARENA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:51:03 (UTC+8)

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

