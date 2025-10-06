Quack AI מחיר היום

מחיר Quack AI (Q) בזמן אמת היום הוא $ 0.015139, עם שינוי של 10.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ Q ל USD הוא $ 0.015139 לכל Q.

Quack AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- Q. ב‑24 השעות האחרונות, Q סחר בין $ 0.014218 (נמוך) ל $ 0.020154 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, Q נע ב -3.10% בשעה האחרונה ו -15.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 296.98K.

Quack AI (Q) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 296.98K$ 296.98K $ 296.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.39M$ 151.39M $ 151.39M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Quack AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 296.98K. ההיצע במחזור של Q הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.39M.