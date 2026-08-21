Grvt מחיר היום

מחיר Grvt (GRVT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.2787, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRVT ל ILS הוא ₪ 0.2787 לכל GRVT.

Grvt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GRVT. ב‑24 השעות האחרונות, GRVT סחר בין ₪ 0.2755 (נמוך) ל ₪ 0.3113 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GRVT נע ב +0.14% בשעה האחרונה ו -13.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 3.06M.

Grvt (GRVT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 3.06M₪ 3.06M ₪ 3.06M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 278.70M₪ 278.70M ₪ 278.70M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Grvt הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 3.06M. ההיצע במחזור של GRVT הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 278.70M.