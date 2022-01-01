The Arena (ARENA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי The Arena (ARENA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

The Arena (ARENA) מידע The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. אתר רשמי: https://arena.social/ מסמך לבן: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing סייר בלוקים: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 קנה ARENAעכשיו!

The Arena (ARENA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור The Arena (ARENA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 20.57M $ 20.57M $ 20.57M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.84B $ 2.84B $ 2.84B FDV (שווי מדולל מלא): $ 72.39M $ 72.39M $ 72.39M שיא כל הזמנים: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 שפל כל הזמנים: $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 מחיר נוכחי: $ 0.007239 $ 0.007239 $ 0.007239 למידע נוסף על The Arena (ARENA) מחיר

The Arena (ARENA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של The Arena (ARENA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ARENA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ARENAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ARENAטוקניומיקה, חקרו אתARENAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ARENA מעוניין להוסיף את The Arena (ARENA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ARENA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ARENA ב-MEXC עכשיו!

The Arena (ARENA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ARENAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ARENA עכשיו את היסטוריית המחירים!

ARENA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ARENA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ARENA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ARENAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

