MultiBank Group (MBG) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki MultiBank Group-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon MBG kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi MultiBank Group-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.4573 $0.4573 $0.4573 -0.08% USD Todellinen Ennuste MultiBank Group-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) MultiBank Group (MBG) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella MultiBank Group saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.4573 vuonna 2025. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella MultiBank Group saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.480165 vuonna 2026. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MBG-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.504173 10.25% kasvuvauhdilla. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan MBG-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.529381 15.76% kasvuvauhdilla. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MBG-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.555851 ja kasvuvauhti 21.55%. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MBG-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.583643 ja kasvuvauhti 27.63%. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 MultiBank Group-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.950693. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 MultiBank Group-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 1.5485. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.4573 0.00%

2026 $ 0.480165 5.00%

2027 $ 0.504173 10.25%

2028 $ 0.529381 15.76%

2029 $ 0.555851 21.55%

2030 $ 0.583643 27.63%

2031 $ 0.612825 34.01%

2032 $ 0.643467 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.675640 47.75%

2034 $ 0.709422 55.13%

2035 $ 0.744893 62.89%

2036 $ 0.782138 71.03%

2037 $ 0.821245 79.59%

2038 $ 0.862307 88.56%

2039 $ 0.905422 97.99%

2040 $ 0.950693 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin MultiBank Group-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.4573 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.457362 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.457738 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.459179 0.41% MultiBank Group (MBG) -hintaennuste tänään MBG-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.4573 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) MBG-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.457362 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste MBG-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.457738 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. MultiBank Group (MBG) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin MBG-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.459179 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

MultiBank Group-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.4573$ 0.4573 $ 0.4573 Hintamuutos (24 h) -0.08% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volyymi (24 h) -- MBG-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.4573. Sen 24 tunnin muutos on -0.08%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 2.00M. Lisäksi MBG-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä MBG-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen MultiBank Group-hinta Viimeisimpien MultiBank Group-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan MultiBank Group-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.4573USD. MultiBank Group-rahakkeiden (MBG) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MBG , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.00% $ -0.002700 $ 0.4696 $ 0.455

7 päivää -0.20% $ -0.118699 $ 0.5905 $ 0.455

30 päivää -0.57% $ -0.6167 $ 1.099 $ 0.455 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana MultiBank Group-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.002700 , mikä kuvastaa -0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana MultiBank Group-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.5905 ja alimmillaan $0.455 . Sen hinta on muuttunut -0.20% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee MBG-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana MultiBank Group-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.57% , joka heijastaa noin $-0.6167 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että MBG-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista MultiBank Group-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko MBG-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka MultiBank Group (MBG) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? MultiBank Group-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia MBG-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa MultiBank Group-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee MBG-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa MultiBank Group-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee MBG-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi MBG-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä MultiBank Group-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi MBG-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

MBG-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako MBG-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan MBG saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on MBG-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? MultiBank Group (MBG) -hintaennustetyökalun mukaan MBG-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi MBG maksaa vuonna 2026? 1 MultiBank Group (MBG) -rahakkeen hinta tänään on $0.4573 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MBG-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta MBG-rahakkeille vuonna 2027? MultiBank Group (MBG) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MBG-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on MBG-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan MultiBank Group (MBG) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on MBG-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan MultiBank Group (MBG) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi MBG maksaa vuonna 2030? 1 MultiBank Group (MBG) -rahakkeen hinta tänään on $0.4573 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan MBG-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on MBG-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? MultiBank Group (MBG) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 MBG-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.