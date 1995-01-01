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برترین توکن‌ های اکوسیستم X Layer بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم X Layer را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.536
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998889
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 53.25M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999906
-0.01%
0.00%
-0.11%
$ 3.47B
$ 130.23M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999671
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 35.72M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 3.97M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,671
-0.06%
-0.00%
-2.70%
$ 186.94M
$ 582.01
10
$ 225.49
0.00%
+0.08%
+0.29%
$ 147.45M
$ 290.09
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006184
0.00%
-0.18%
-4.00%
$ 61.76M
$ 95.82M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 63.02K
15
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 106.03
+0.43%
-0.00%
+12.88%
$ 21.47M
$ 2.45M
16
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,882.66
+0.01%
+0.00%
-1.40%
$ 18.01M
$ 23.44K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.287753
-0.19%
+0.02%
-9.45%
$ 15.52M
$ 65.88K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00474331
+0.64%
-0.02%
+5.30%
$ 4.74M
$ 453.18K
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 75.49
-0.13%
+0.01%
-1.09%
$ 2.80M
$ 39.59K
20
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00061343
+0.22%
-0.01%
+1.42%
$ 596.47K
$ 2.44K
21
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 225.29
+0.08%
0.00%
+0.32%
$ 431.99K
$ 1.44M
22
Wrapped Tesla xStock
Wrapped Tesla xStock
WTSLAX
$ 343.52
+0.10%
+0.00%
+4.87%
$ 298.55K
$ 15.62M
23
Wrapped Alphabet xStock
Wrapped Alphabet xStock
WGOOGLX
$ 347.86
-0.13%
+0.00%
+1.08%
$ 216.90K
$ 4.68M
24
XFROG
XFROG
XFROG
$ 9.62489E-7
+0.45%
-2.80%
+9.40%
$ 202.01K
--
25
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 71.32
+0.18%
+0.00%
+6.23%
$ 200.68K
$ 3.98K
26
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 139.38
0.00%
-0.00%
+2.73%
$ 196.88K
$ 61.32K
27
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,650.11
0.00%
-0.00%
+34.74%
$ 174.14K
$ 6.95K
28
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 167.16
-0.16%
+0.01%
+18.89%
$ 111.94K
$ 5.32K
29
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 1.12E-6
0.00%
+3.80%
+14.06%
$ 67.44K
--
30
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 5.039E-5
+0.44%
-10.40%
-1.81%
$ 50.37K
--
31
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 8.36464E-7
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 41.29K
--
32
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.56075E-7
0.00%
+24.30%
+24.26%
$ 32.78K
--
33
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 3.107E-5
+0.45%
+7.20%
-3.81%
$ 31.05K
--
34
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.7157E-7
+0.45%
-2.10%
+16.50%
$ 16.81K
--
35
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.585E-5
+0.44%
-5.30%
+2.79%
$ 15.84K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم X Layer چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم X Layer به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 35 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $98.87B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم X Layer چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم X Layer که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GOUT COIN با ثبت تغییر قیمتی 24.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم X Layer در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 35 توکن از دسته اکوسیستم X Layer را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم X Layer می‌توان به USDC, LINK, USDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم X Layer چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم X Layer در حال حاضر حدود $98.87B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم X Layer، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.