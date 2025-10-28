NiumaNIUMA چیست

"Oxen and horses" symbolize the true creators of the vast majority of the world's wealth and value. $NIUMA brings this cultural IP to the blockchain, giving it a new meaning: it is no longer a neglected labor force, but an awakening consensus force. $NIUMA - Culture builds consensus Cultural consensus × Financial Revolution: IP familiar to hundreds of millions of people + the strongest narrative in the cryptocurrency world = explosive potential Grassroots awakening, refusing to be silent: This is the currency of ordinary people, advocating for all underestimated strivers "Oxen and horses" symbolize the true creators of the vast majority of the world's wealth and value. $NIUMA brings this cultural IP to the blockchain, giving it a new meaning: it is no longer a neglected labor force, but an awakening consensus force. $NIUMA - Culture builds consensus Cultural consensus × Financial Revolution: IP familiar to hundreds of millions of people + the strongest narrative in the cryptocurrency world = explosive potential Grassroots awakening, refusing to be silent: This is the currency of ordinary people, advocating for all underestimated strivers

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Niuma (NIUMA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Niuma (USD)

ارزش Niuma (NIUMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Niuma (NIUMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Niuma را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Niuma را بررسی کنید!

NIUMA به ارزهای محلی

توکنومیکس Niuma (NIUMA)

درک، توکنومیکس Niuma (NIUMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NIUMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Niuma (NIUMA) امروز Niuma (NIUMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NIUMA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NIUMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NIUMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Niuma چقدر است؟ ارزش بازار NIUMA برابر است با $ 97.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NIUMA چقدر است؟ عرضه در گردش NIUMA برابر است با 975.25M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NIUMA چقدر بوده است؟ NIUMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NIUMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NIUMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NIUMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NIUMA برابر است با -- USD . آیا NIUMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NIUMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NIUMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Niuma (NIUMA)