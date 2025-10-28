BanmaoBANMAO چیست

Banmao is a community-driven token built on XLayer, OKX's Layer 2 blockchain. The project aims to bring together Web3 users through a transparent and inclusive ecosystem, powered by fast and low-cost transactions on XLayer. Banmao focuses on building strong social engagement while exploring utility across DeFi, community governance, and NFT integrations. By leveraging the scalability of XLayer, the project provides its holders with real utility and opportunities to participate in the growth of a decentralized community economy. The long-term vision of Banmao is to create a vibrant, sustainable ecosystem where value and decision-making are shared fairly among its members.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Banmao (BANMAO) امروز Banmao (BANMAO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BANMAO به واحد USD برابر است با 0.00003505 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BANMAO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00003505 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BANMAO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Banmao چقدر است؟ ارزش بازار BANMAO برابر است با $ 35.05K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BANMAO چقدر است؟ عرضه در گردش BANMAO برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BANMAO چقدر بوده است؟ BANMAO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00012101 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BANMAO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BANMAO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00002574 USD رسید. حجم معاملات BANMAO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BANMAO برابر است با -- USD . آیا BANMAO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BANMAO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BANMAO مراجعه کنید.

