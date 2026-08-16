قیمت امروز XDOG

قیمت لحظه‌ ای XDOG (XDOG) در حال حاضر برابر با $ 0.00496061 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XDOG به USD برابر با $ 0.00496061 برای هر XDOG می‌ باشد.

توکن XDOG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,959,782 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B XDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XDOG در بازه‌ ای بین $ 0.00462354 (حداقل) و $ 0.00527881 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04912007 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00179619 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان +0.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 513.54K رسیده است.

اطلاعات بازار XDOG (XDOG)

ارزش بازار $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M حجم (24 ساعته) $ 513.54K$ 513.54K $ 513.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی XDOG برابر است با $ 4.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 513.54K. عرضه در گردش XDOG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.96M است.