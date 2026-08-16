قیمت امروز Wrapped Sandisk Corporation xStock

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) در حال حاضر برابر با $ 1,661.66 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WSNDKX به USD برابر با $ 1,661.66 برای هر WSNDKX می‌ باشد.

توکن Wrapped Sandisk Corporation xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 175,947 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WSNDKX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WSNDKX در بازه‌ ای بین $ 1,647.83 (حداقل) و $ 1,664.14 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,665.29 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,190.67 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WSNDKX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +35.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX)

ارزش بازار $ 175.95K$ 175.95K $ 175.95K حجم (24 ساعته) $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 175.80K$ 175.80K $ 175.80K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 105.796852447578 105.796852447578 105.796852447578

ارزش بازار فعلی Wrapped Sandisk Corporation xStock برابر است با $ 175.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.89K. عرضه در گردش WSNDKX برابر است با --، و عرضه کل آن 105.796852447578 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 175.80K است.