Dogshit is a community-driven meme coin that aims to unite the meme coin community through humor and inclusiveness, fostering a vibrant and inclusive digital asset ecosystem. Its core purpose is to connect global cryptocurrency enthusiasts and foster community interaction and collaboration through the shared meme culture and decentralized spirit. Dogshit's functions include serving as a medium of exchange, supporting community events, and driving virality through social media platforms such as Twitter and Telegram. Its practicality lies in its low-barrier-to-entry participation mechanism, attracting both novice and experienced investors, and fostering user engagement through community activities such as meme creation competitions and charitable donations. While lacking the complexities of traditional blockchains, Dogshit leverages existing blockchains such as X-Layer for transactions, ensuring security and scalability. Through transparent community governance and regular events, the project incentivizes user participation and aims to become a fun and sustainable community symbol in the meme coin space.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DOGSHIT (DOGSHIT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DOGSHIT (USD)

ارزش DOGSHIT (DOGSHIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DOGSHIT (DOGSHIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DOGSHIT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DOGSHIT را بررسی کنید!

DOGSHIT به ارزهای محلی

توکنومیکس DOGSHIT (DOGSHIT)

درک، توکنومیکس DOGSHIT (DOGSHIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOGSHIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DOGSHIT (DOGSHIT) امروز DOGSHIT (DOGSHIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOGSHIT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOGSHIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOGSHIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DOGSHIT چقدر است؟ ارزش بازار DOGSHIT برابر است با $ 18.30M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOGSHIT چقدر است؟ عرضه در گردش DOGSHIT برابر است با 60.35B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOGSHIT چقدر بوده است؟ DOGSHIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOGSHIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOGSHIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DOGSHIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOGSHIT برابر است با -- USD . آیا DOGSHIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOGSHIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOGSHIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DOGSHIT (DOGSHIT)