DOGFARTDOGFART چیست

DOGFART is a meme + deflationary ecosystem token on X Layer. It pairs with $DOGSHIT and NFTs to form a dual-mechanism system: • $DOGFART continuously deflates through burns. • $DOGSHIT gains empowerment and utility via the burn mechanism. • NFT integration amplifies community participation with additional rewards. Together, they create a sustainable ecosystem that supports community-driven building and long-term growth on X Layer. DOGFART is a meme + deflationary ecosystem token on X Layer. It pairs with $DOGSHIT and NFTs to form a dual-mechanism system: • $DOGFART continuously deflates through burns. • $DOGSHIT gains empowerment and utility via the burn mechanism. • NFT integration amplifies community participation with additional rewards. Together, they create a sustainable ecosystem that supports community-driven building and long-term growth on X Layer.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DOGFART (DOGFART) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DOGFART (USD)

ارزش DOGFART (DOGFART) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DOGFART (DOGFART) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DOGFART را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DOGFART را بررسی کنید!

DOGFART به ارزهای محلی

توکنومیکس DOGFART (DOGFART)

درک، توکنومیکس DOGFART (DOGFART) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOGFART بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DOGFART (DOGFART) امروز DOGFART (DOGFART) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOGFART به واحد USD برابر است با 0.00000184 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOGFART نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000184 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOGFART نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DOGFART چقدر است؟ ارزش بازار DOGFART برابر است با $ 90.81K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOGFART چقدر است؟ عرضه در گردش DOGFART برابر است با 49.36B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOGFART چقدر بوده است؟ DOGFART به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00000979 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOGFART در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOGFART به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000017 USD رسید. حجم معاملات DOGFART چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOGFART برابر است با -- USD . آیا DOGFART در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOGFART در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOGFART مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DOGFART (DOGFART)