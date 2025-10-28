قیمت لحظه‌ ای OKIE امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OKIE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OKIE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OKIE امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OKIE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OKIE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره OKIE

اطلاعات قیمت OKIE

وب‌سایت رسمی OKIE

توکنومیکس OKIE

پیش‌بینی قیمت OKIE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو OKIE

قیمت OKIE (OKIE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 OKIE به USD:

--
----
-4.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای OKIE (OKIE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:05:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OKIE (OKIE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362919
$ 0.00362919$ 0.00362919

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-4.59%

-0.33%

-0.33%

قیمت لحظه‌ ای OKIE (OKIE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، OKIE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OKIE برابر با $ 0.00362919 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OKIE در یک ساعت گذشته -0.33%، در 24 ساعت گذشته -4.59% و در 7 روز گذشته -0.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OKIE (OKIE)

$ 12.73K
$ 12.73K$ 12.73K

--
----

$ 12.73K
$ 12.73K$ 12.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی OKIE برابر است با $ 12.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OKIE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.73K است.

تاریخچه قیمت OKIE (OKIE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت OKIE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت OKIE به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت OKIE به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت OKIE به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-4.59%
30 روز$ 0-96.40%
60 روز$ 0-98.68%
90 روز$ 0--

OKIEOKIE چیست

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع OKIE (OKIE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت OKIE (USD)

ارزش OKIE (OKIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OKIE (OKIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OKIE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OKIE را بررسی کنید!

OKIE به ارزهای محلی

توکنومیکس OKIE (OKIE)

درک، توکنومیکس OKIE (OKIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OKIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OKIE (OKIE)

امروز OKIE (OKIE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OKIE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OKIE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OKIE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OKIE چقدر است؟
ارزش بازار OKIE برابر است با $ 12.73K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OKIE چقدر است؟
عرضه در گردش OKIE برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OKIE چقدر بوده است؟
OKIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00362919 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OKIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OKIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات OKIE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OKIE برابر است با -- USD.
آیا OKIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OKIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OKIE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:05:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OKIE (OKIE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,691.43
$113,691.43$113,691.43

-1.11%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,076.01
$4,076.01$4,076.01

-2.32%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05087
$0.05087$0.05087

-8.68%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.13
$199.13$199.13

-0.48%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3051
$4.3051$4.3051

-16.98%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,076.01
$4,076.01$4,076.01

-2.32%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,691.43
$113,691.43$113,691.43

-1.11%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.13
$199.13$199.13

-0.48%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6203
$2.6203$2.6203

-1.54%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.64
$1,125.64$1,125.64

-1.57%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001100
$0.001100$0.001100

+83.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001684
$0.0000000000000001684$0.0000000000000001684

+1,444.95%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1637
$0.1637$0.1637

+227.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04459
$0.04459$0.04459

+122.95%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000196
$0.0000000000196$0.0000000000196

+92.15%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03416
$0.03416$0.03416

+83.45%