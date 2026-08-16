قیمت امروز OKX Wrapped ETH

قیمت لحظه‌ ای OKX Wrapped ETH (XETH) در حال حاضر برابر با $ 1,880.28 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XETH به USD برابر با $ 1,880.28 برای هر XETH می‌ باشد.

توکن OKX Wrapped ETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,931,421 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.54K XETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XETH در بازه‌ ای بین $ 1,874.43 (حداقل) و $ 1,883.87 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3,185.56 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,514.44 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XETH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -1.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.72K رسیده است.

اطلاعات بازار OKX Wrapped ETH (XETH)

ارزش بازار $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M حجم (24 ساعته) $ 25.72K$ 25.72K $ 25.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M سرمایه در گردش 9.54K 9.54K 9.54K عرضه کل 9,536.710371160001 9,536.710371160001 9,536.710371160001

ارزش بازار فعلی OKX Wrapped ETH برابر است با $ 17.93M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.72K. عرضه در گردش XETH برابر است با 9.54K، و عرضه کل آن 9536.710371160001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.93M است.