قیمت امروز OKX Wrapped SOL

قیمت لحظه‌ ای OKX Wrapped SOL (XSOL) در حال حاضر برابر با $ 75.48 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XSOL به USD برابر با $ 75.48 برای هر XSOL می‌ باشد.

توکن OKX Wrapped SOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,793,177 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 37.04K XSOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XSOL در بازه‌ ای بین $ 75.0 (حداقل) و $ 75.59 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 131.01 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 60.69 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XSOL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.32% و در هفت روز اخیر به میزان -0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 40.88K رسیده است.

اطلاعات بازار OKX Wrapped SOL (XSOL)

ارزش بازار $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M حجم (24 ساعته) $ 40.88K$ 40.88K $ 40.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M سرمایه در گردش 37.04K 37.04K 37.04K عرضه کل 37,037.78731334 37,037.78731334 37,037.78731334

ارزش بازار فعلی OKX Wrapped SOL برابر است با $ 2.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 40.88K. عرضه در گردش XSOL برابر است با 37.04K، و عرضه کل آن 37037.78731334 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.79M است.