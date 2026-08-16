قیمت امروز DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

قیمت لحظه‌ ای DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) در حال حاضر برابر با $ 1.044 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEJAAA به USD برابر با $ 1.044 برای هر DEJAAA می‌ باشد.

توکن DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,448,687 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.18M DEJAAA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEJAAA در بازه‌ ای بین $ 1.044 (حداقل) و $ 1.044 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.05 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.022 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEJAAA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA)

ارزش بازار $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M سرمایه در گردش 6.18M 6.18M 6.18M عرضه کل 6,179,299.930590866 6,179,299.930590866 6,179,299.930590866

ارزش بازار فعلی DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund برابر است با $ 6.45M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش DEJAAA برابر است با 6.18M، و عرضه کل آن 6179299.930590866 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.45M است.