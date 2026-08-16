قیمت امروز Wrapped Circle xStock

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Circle xStock (WCRCLX) در حال حاضر برابر با $ 71.56 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WCRCLX به USD برابر با $ 71.56 برای هر WCRCLX می‌ باشد.

توکن Wrapped Circle xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 201,839 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WCRCLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WCRCLX در بازه‌ ای بین $ 71.18 (حداقل) و $ 71.64 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 76.1 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 61.74 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WCRCLX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +5.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.44K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Circle xStock (WCRCLX)

ارزش بازار $ 201.84K$ 201.84K $ 201.84K حجم (24 ساعته) $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 201.76K$ 201.76K $ 201.76K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 2,819.318842817796 2,819.318842817796 2,819.318842817796

ارزش بازار فعلی Wrapped Circle xStock برابر است با $ 201.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.44K. عرضه در گردش WCRCLX برابر است با --، و عرضه کل آن 2819.318842817796 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 201.76K است.