قیمت امروز Wrapped SpaceX xStock

قیمت لحظه‌ ای Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) در حال حاضر برابر با $ 140.01 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WSPCXX به USD برابر با $ 140.01 برای هر WSPCXX می‌ باشد.

توکن Wrapped SpaceX xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 197,410 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WSPCXX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WSPCXX در بازه‌ ای بین $ 138.51 (حداقل) و $ 140.06 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 148.99 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 114.05 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WSPCXX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +2.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX)

ارزش بازار $ 197.41K$ 197.41K $ 197.41K حجم (24 ساعته) $ 51.60K$ 51.60K $ 51.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 197.52K$ 197.52K $ 197.52K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,410.787006784642 1,410.787006784642 1,410.787006784642

ارزش بازار فعلی Wrapped SpaceX xStock برابر است با $ 197.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.60K. عرضه در گردش WSPCXX برابر است با --، و عرضه کل آن 1410.787006784642 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 197.52K است.