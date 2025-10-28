Grodo AIGRODO چیست

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network. The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

توکنومیکس Grodo AI (GRODO)

درک، توکنومیکس Grodo AI (GRODO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GRODO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Grodo AI (GRODO) امروز Grodo AI (GRODO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GRODO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GRODO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GRODO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Grodo AI چقدر است؟ ارزش بازار GRODO برابر است با $ 243.89K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GRODO چقدر است؟ عرضه در گردش GRODO برابر است با 102.02B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GRODO چقدر بوده است؟ GRODO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GRODO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GRODO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GRODO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GRODO برابر است با -- USD . آیا GRODO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GRODO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GRODO مراجعه کنید.

