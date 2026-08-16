قیمت امروز Wrapped SK hynix xStock

قیمت لحظه‌ ای Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) در حال حاضر برابر با $ 168.05 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WSKHYX به USD برابر با $ 168.05 برای هر WSKHYX می‌ باشد.

توکن Wrapped SK hynix xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 116,536 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WSKHYX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WSKHYX در بازه‌ ای بین $ 166.24 (حداقل) و $ 168.75 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 171.14 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 134.19 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WSKHYX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +21.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.17K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX)

ارزش بازار $ 116.54K$ 116.54K $ 116.54K حجم (24 ساعته) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.54K$ 116.54K $ 116.54K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 693.448392596708 693.448392596708 693.448392596708

ارزش بازار فعلی Wrapped SK hynix xStock برابر است با $ 116.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.17K. عرضه در گردش WSKHYX برابر است با --، و عرضه کل آن 693.448392596708 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.54K است.