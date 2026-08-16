قیمت امروز Frax Staked frxUSD

قیمت لحظه‌ ای Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.21 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SFRXUSD به USD برابر با $ 1.21 برای هر SFRXUSD می‌ باشد.

توکن Frax Staked frxUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,596,421 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 28.70M SFRXUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SFRXUSD در بازه‌ ای بین $ 1.21 (حداقل) و $ 1.21 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.29 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.056 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SFRXUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.05K رسیده است.

اطلاعات بازار Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

ارزش بازار $ 34.60M$ 34.60M $ 34.60M حجم (24 ساعته) $ 63.05K$ 63.05K $ 63.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.60M$ 34.60M $ 34.60M سرمایه در گردش 28.70M 28.70M 28.70M عرضه کل 28,696,309.20368841 28,696,309.20368841 28,696,309.20368841

ارزش بازار فعلی Frax Staked frxUSD برابر است با $ 34.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.05K. عرضه در گردش SFRXUSD برابر است با 28.70M، و عرضه کل آن 28696309.20368841 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.60M است.