XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization. The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address. Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG. Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded. All collected $OKB will be added to the liquidity pool. 50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity. Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

ارزش XFROG (XFROG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XFROG (XFROG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XFROG را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس XFROG (XFROG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XFROG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XFROG (XFROG) امروز XFROG (XFROG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XFROG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XFROG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XFROG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XFROG چقدر است؟ ارزش بازار XFROG برابر است با $ 1.46M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XFROG چقدر است؟ عرضه در گردش XFROG برابر است با 210.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XFROG چقدر بوده است؟ XFROG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XFROG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XFROG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XFROG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XFROG برابر است با -- USD . آیا XFROG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XFROG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XFROG مراجعه کنید.

