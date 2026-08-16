قیمت امروز GOUT Coin

قیمت لحظه‌ ای GOUT Coin (GOUT COIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOUT COIN به USD برابر با $ 0 برای هر GOUT COIN می‌ باشد.

توکن GOUT Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,776 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 210.00B GOUT COIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOUT COIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOUT COIN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +25.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GOUT Coin (GOUT COIN)

ارزش بازار $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K سرمایه در گردش 210.00B 210.00B 210.00B عرضه کل 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GOUT Coin برابر است با $ 32.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GOUT COIN برابر است با 210.00B، و عرضه کل آن 210000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.78K است.