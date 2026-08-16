قیمت امروز Wrapped NVIDIA xStock

قیمت لحظه‌ ای Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) در حال حاضر برابر با $ 225.41 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WNVDAX به USD برابر با $ 225.41 برای هر WNVDAX می‌ باشد.

توکن Wrapped NVIDIA xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 429,493 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.91K WNVDAX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WNVDAX در بازه‌ ای بین $ 224.13 (حداقل) و $ 225.66 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 228.63 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 189.87 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WNVDAX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +0.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.66M رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)

ارزش بازار $ 429.49K$ 429.49K $ 429.49K حجم (24 ساعته) $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 431.03K$ 431.03K $ 431.03K سرمایه در گردش 1.91K 1.91K 1.91K عرضه کل 1,912.16817809532 1,912.16817809532 1,912.16817809532

ارزش بازار فعلی Wrapped NVIDIA xStock برابر است با $ 429.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.66M. عرضه در گردش WNVDAX برابر است با 1.91K، و عرضه کل آن 1912.16817809532 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 431.03K است.