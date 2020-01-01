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برترین توکن‌ های سوی میم بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سوی میم را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.25
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
2
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.006
-0.05%
-0.50%
-5.27%
$ 72.50M
$ 14.89K
3
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003042
+0.03%
-1.04%
-2.87%
$ 30.24M
$ 1.87B
4
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01836
-0.59%
+4.37%
-5.40%
$ 12.34M
$ 3.19M
5
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.003761
0.00%
+1.84%
+3.52%
$ 3.76M
$ 213.18K
6
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.000111
+0.72%
-5.35%
-10.74%
$ 1.11M
$ 496.44M
7
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.876E-9
+0.11%
+3.00%
-6.15%
$ 789.26K
--
8
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.596E-5
0.00%
-4.20%
-28.18%
$ 459.59K
--
9
AXOL
AXOL
AXOL
$ 0.0004048
-0.10%
+0.08%
-21.07%
$ 404.79K
$ 1.04K
10
Fud the Pug
Fud the Pug
FUD
$ 5.876E-9
+0.10%
+4.70%
-12.94%
$ 337.88K
--
11
MANIFEST
MANIFEST
MANIFEST
$ 0.00041147
-0.04%
+0.09%
+15.73%
$ 334.80K
$ 681.94
12
BRAT
BRAT
BRAT
$ 0.00016742
-0.10%
+0.01%
+15.68%
$ 167.41K
$ 149.22
13
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001337
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
14
Tardi
Tardi
TARDI
$ 9.975E-5
0.00%
-1.20%
-1.75%
$ 99.75K
--
15
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.87E-6
0.00%
+1.00%
-1.30%
$ 92.58K
--
16
Toilet Dust
Toilet Dust
TOILET
$ 9.12E-6
0.00%
+13.70%
-0.11%
$ 91.25K
--
17
Suimon
Suimon
SUIMON
$ 6.956E-5
+0.10%
+6.90%
+0.97%
$ 69.56K
--
18
PIGU
PIGU
PIGU
$ 4.87868E-7
0.00%
-2.60%
-3.02%
$ 48.79K
--
19
SKELETON
SKELETON
SKELSUI
$ 3.103E-5
0.00%
-1.70%
-1.30%
$ 31.03K
--
20
PUGWIFHAT
PUGWIFHAT
PUGWIF
$ 2.721E-5
+0.11%
-0.30%
+1.99%
$ 27.21K
--
21
CULOSUI
CULOSUI
CULO
$ 2.681E-5
0.00%
-0.40%
-0.48%
$ 26.81K
--
22
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.96E-6
0.00%
+1.30%
+3.70%
$ 19.59K
--
23
Suiba Inu
Suiba Inu
SUIB
$ 1.393E-5
0.00%
+3.60%
+11.08%
$ 13.93K
--
24
Scuba Dog
Scuba Dog
SCUBA
$ 1.322E-5
0.00%
+5.40%
0.00%
$ 13.22K
--
25
Liquor
Liquor
LIQ
$ 1.73032E-7
0.00%
-1.50%
-3.35%
$ 12.06K
--
26
suibeaver
suibeaver
DAM
$ 1.01E-6
0.00%
-4.30%
0.00%
$ 10.10K
--
27
Cap
Cap
CAP
$ 0.06266
-3.77%
-4.45%
+58.84%
--
$ 7.99M
28
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09429
+0.02%
-0.01%
-0.41%
--
$ 661.17K
29
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000189
+1.08%
0.00%
-2.08%
--
$ 13.11T

سوالات متداول

توکن‌ های سوی میم چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سوی میم به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 29 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.14B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سوی میم چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سوی میم که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TOILET با ثبت تغییر قیمتی 13.70% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سوی میم در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 29 توکن از دسته سوی میم را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سوی میم می‌توان به UNI, ZEN, WIN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سوی میم چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سوی میم در حال حاضر حدود $2.14B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سوی میم، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.