قیمت امروز AXOL

قیمت لحظه‌ ای AXOL (AXOL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AXOL به USD برابر با $ 0 برای هر AXOL می‌ باشد.

توکن AXOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 396,180 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B AXOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AXOL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.079047 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AXOL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -23.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.00K رسیده است.

اطلاعات بازار AXOL (AXOL)

ارزش بازار $ 396.18K$ 396.18K $ 396.18K حجم (24 ساعته) $ 1.00K$ 1.00K $ 1.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 396.18K$ 396.18K $ 396.18K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AXOL برابر است با $ 396.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.00K. عرضه در گردش AXOL برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 396.18K است.