قیمت امروز Fud the Pug

قیمت لحظه‌ ای Fud the Pug (FUD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FUD به USD برابر با $ 0 برای هر FUD می‌ باشد.

توکن Fud the Pug در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 336,979 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 57.50T FUD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FUD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FUD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -21.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Fud the Pug (FUD)

ارزش بازار $ 336.98K$ 336.98K $ 336.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 442.41K$ 442.41K $ 442.41K سرمایه در گردش 57.50T 57.50T 57.50T عرضه کل 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Fud the Pug برابر است با $ 336.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FUD برابر است با 57.50T، و عرضه کل آن 75490000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 442.41K است.