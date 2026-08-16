قیمت امروز BLUB

قیمت لحظه‌ ای BLUB (BLUB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLUB به USD برابر با $ 0 برای هر BLUB می‌ باشد.

توکن BLUB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 787,459 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69T BLUB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLUB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLUB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -6.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BLUB (BLUB)

ارزش بازار $ 787.46K$ 787.46K $ 787.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 787.46K$ 787.46K $ 787.46K سرمایه در گردش 420.69T 420.69T 420.69T عرضه کل 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BLUB برابر است با $ 787.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLUB برابر است با 420.69T، و عرضه کل آن 420690000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 787.46K است.