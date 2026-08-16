قیمت امروز MemeFi

قیمت لحظه‌ ای MemeFi (MEMEFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEMEFI به USD برابر با $ 0 برای هر MEMEFI می‌ باشد.

توکن MemeFi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 459,605 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B MEMEFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEMEFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01376413 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEMEFI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -27.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MemeFi (MEMEFI)

ارزش بازار $ 459.61K$ 459.61K $ 459.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 459.61K$ 459.61K $ 459.61K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MemeFi برابر است با $ 459.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEMEFI برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 459.61K است.