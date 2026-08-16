قیمت امروز SUITRUMP

قیمت لحظه‌ ای SUITRUMP (SUITRUMP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUITRUMP به USD برابر با $ 0 برای هر SUITRUMP می‌ باشد.

توکن SUITRUMP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 92,011 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.38B SUITRUMP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUITRUMP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00143351 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUITRUMP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -2.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SUITRUMP (SUITRUMP)

ارزش بازار $ 92.01K$ 92.01K $ 92.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 92.01K$ 92.01K $ 92.01K سرمایه در گردش 9.38B 9.38B 9.38B عرضه کل 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131

ارزش بازار فعلی SUITRUMP برابر است با $ 92.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUITRUMP برابر است با 9.38B، و عرضه کل آن 9378886815.41131 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.01K است.