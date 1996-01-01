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برترین توکن‌ های اکوسیستم Polygon بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Polygon را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.67
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,175.46
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.586
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,882.62
+0.05%
+0.00%
-1.37%
$ 4.54B
--
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998889
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 53.25M
7
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.485
-0.32%
-0.06%
+0.93%
$ 2.80B
$ 65.42K
8
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999671
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 35.72M
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.252
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.63
+0.02%
+0.57%
-4.27%
$ 1.34B
$ 698.57
12
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07549
0.00%
+1.08%
-2.68%
$ 805.25M
$ 1.48M
13
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.94
0.00%
+0.00%
-1.65%
$ 703.46M
$ 878.14K
14
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 494.07M
$ 7.56K
15
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7113
+0.45%
-0.31%
-3.25%
$ 459.80M
$ 119.38K
16
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,998
+0.02%
+0.01%
-3.06%
$ 409.78M
$ 6.73K
17
Curve
Curve
CRV
$ 0.2412
+0.04%
+0.92%
+1.56%
$ 365.53M
$ 1.49M
18
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,141.34
-0.05%
+0.00%
-1.35%
$ 352.94M
$ 4.72M
19
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.412
0.00%
-1.54%
-5.43%
$ 334.75M
$ 389.84K
20
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,063
-0.02%
+0.00%
-2.65%
$ 283.50M
$ 290.84K
21
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004898
+0.31%
+2.12%
-0.71%
$ 270.66M
$ 2.19B
22
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7828
-0.44%
-1.17%
-6.63%
$ 268.83M
$ 324.87K
23
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3009
+0.37%
+2.21%
+6.81%
$ 253.86M
$ 339.95K
24
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998566
-0.04%
0.00%
-0.09%
$ 212.94M
$ 2.13M
25
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999131
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.72M
$ 2.04M
26
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002361
+0.25%
-1.13%
-3.16%
$ 207.93M
$ 98.66B
27
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009272
0.00%
+0.25%
-0.95%
$ 194.23M
$ 185.43B
28
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 174.50M
$ 48.43K
29
Compound
Compound
COMP
$ 16.34
+0.55%
+1.11%
-1.45%
$ 163.40M
$ 3.50K
30
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
0.00%
$ 148.07M
--
31
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01361
0.00%
+1.11%
-5.87%
$ 147.91M
$ 4.37M
32
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001483
0.00%
+0.41%
-8.18%
$ 142.38M
$ 56.08M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.0643
-0.19%
+0.28%
-3.49%
$ 127.79M
$ 896.31K
34
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37251
-0.33%
-0.25%
+7.88%
$ 124.76M
$ 179.20K
35
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1234
+0.16%
0.00%
-6.37%
$ 123.50M
$ 871.46K
36
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.11
+0.12%
-0.00%
+0.65%
$ 118.63M
$ 8.87M
37
$ 0.03986
+0.15%
+0.35%
-2.91%
$ 117.48M
$ 1.42M
38
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,877.71
-0.09%
+0.00%
-1.55%
$ 116.49M
$ 120.53K
39
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
40
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07269
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
41
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.145
-0.07%
+1.12%
+7.10%
$ 95.71M
$ 380.28K
42
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.58
-0.02%
0.00%
+0.28%
$ 95.31M
--
43
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1725
0.00%
+4.63%
-4.48%
$ 92.27M
$ 213.40
44
BAT
BAT
BAT
$ 0.05864
-0.05%
+3.82%
-12.78%
$ 87.78M
$ 1.01M
45
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.188
-0.05%
-0.42%
+3.13%
$ 83.18M
$ 322.19K
46
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,185.14
0.00%
+0.01%
-0.62%
$ 81.35M
$ 112.25
47
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1364
-1.81%
+33.40%
+28.36%
$ 78.63M
$ 2.46M
48
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,365.16
-0.25%
0.00%
+0.71%
$ 71.29M
$ 588.03K
49
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,951.6
-0.34%
+0.99%
-5.01%
$ 69.78M
$ 30.03
50
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1945
+0.31%
+1.67%
-7.47%
$ 69.34M
$ 448.82K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Polygon چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Polygon به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 527 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $347.33B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Polygon چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Polygon که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LUCHOW با ثبت تغییر قیمتی 174.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Polygon در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 527 توکن از دسته اکوسیستم Polygon را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Polygon می‌توان به ETH, USDC, WBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Polygon چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Polygon در حال حاضر حدود $347.33B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Polygon، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.