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برترین توکن‌ های اکوسیستم Harmony بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Harmony را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1776
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.568
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.249
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.64
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
5
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,789.73%
$ 858.46M
$ 172.53
6
Compound
Compound
COMP
$ 16.28
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
7
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8726
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
8
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01362
+0.30%
+0.67%
-7.36%
$ 147.48M
$ 4.36M
9
BAT
BAT
BAT
$ 0.05868
+0.32%
+3.90%
-13.63%
$ 87.77M
$ 1.01M
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,947.7
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
11
SNX
SNX
SNX
$ 0.1994
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
12
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.198
-0.08%
+0.17%
-6.04%
$ 59.48M
$ 46.66K
13
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003283
+0.18%
+1.52%
-3.96%
$ 57.68M
$ 203.56M
14
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02417
0.00%
-1.87%
-5.19%
$ 47.65M
$ 2.20M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.16
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
16
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06071
+0.53%
+1.59%
-0.70%
$ 27.78M
$ 929.84K
17
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04798028
+0.02%
-0.00%
-0.24%
$ 27.35M
$ 265.38K
18
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00527414
-0.07%
+0.01%
-4.62%
$ 26.21M
$ 581.91K
19
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2893
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
20
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04334
-1.39%
-1.30%
-4.09%
$ 18.34M
$ 1.66M
21
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01620909
+0.01%
+0.01%
-7.37%
$ 15.65M
$ 505.47
22
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02003
+0.35%
-0.15%
+0.05%
$ 15.36M
$ 2.77M
23
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,882.07
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 11.99M
--
24
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974817
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 11.57M
$ 1.62K
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.100696
-3.26%
-0.00%
+3.07%
$ 11.02M
$ 16.35K
26
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007156
-0.30%
-3.24%
-43.62%
$ 10.76M
$ 359.96M
27
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.673E-5
0.00%
+0.50%
+1.70%
$ 9.86M
--
28
Wise
Wise
WISE
$ 0.102381
+0.07%
-0.00%
-1.84%
$ 8.89M
$ 10.34K
29
balancer
balancer
BAL
$ 0.10495
+0.46%
-1.71%
-3.19%
$ 7.40M
$ 534.97K
30
Badger
Badger
BADGER
$ 0.342495
+0.01%
-0.00%
-0.06%
$ 6.68M
$ 290.90K
31
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15,131.25
-0.02%
-0.04%
-10.94%
$ 4.61M
$ 8.74K
32
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.24
0.00%
+0.01%
-2.36%
$ 3.44M
$ 5.49K
33
Ren
Ren
REN
$ 0.00315655
-3.80%
-0.03%
-3.75%
$ 3.16M
$ 205.31K
34
Solar
Solar
SXP
$ 0.0035023
-0.02%
+0.51%
+0.81%
$ 2.36M
$ 22.48
35
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005284
+0.11%
-0.69%
-2.95%
$ 1.95M
$ 1.05B
36
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00350021
-0.22%
+0.13%
-0.47%
$ 1.36M
$ 24.16K
37
Frontier
Frontier
FRONT
$ 0.01397119
0.00%
+0.00%
+0.95%
$ 1.26M
$ 1.01
38
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.099596
+0.01%
--
-3.91%
$ 1.08M
$ 12.34
39
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 263.35
0.00%
-0.47%
-56.65%
$ 957.84K
$ 24.67
40
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00545523
0.00%
-0.02%
-9.06%
$ 614.24K
$ 180.54
41
Unistake
Unistake
UNISTAKE
$ 0.00161615
+0.02%
+0.01%
-1.43%
$ 415.40K
$ 14.96
42
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01096972
+0.01%
+0.01%
-5.08%
$ 391.84K
$ 495.72
43
BakerySwap
BakerySwap
BAKE
$ 0.00067804
-0.03%
-0.02%
-10.47%
$ 195.75K
$ 228.56
44
DSLA Protocol
DSLA Protocol
DSLA
$ 3.144E-5
-0.06%
-7.70%
-37.22%
$ 178.84K
--
45
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012408
+0.01%
+0.02%
-1.96%
$ 124.08K
$ 66.48
46
SparkPoint
SparkPoint
SRK
$ 8.66E-6
0.00%
+11.10%
-13.57%
$ 112.73K
--
47
OpenxAI Network
OpenxAI Network
OPENX
$ 0.01036
-1.24%
-6.01%
+3.71%
$ 103.33K
$ 2.19M
48
Furucombo
Furucombo
COMBO
$ 0.0002604
0.00%
--
0.00%
$ 26.04K
$ 3.89
49
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013246
0.00%
-0.03%
-12.54%
$ 16.00K
$ 35.58
50
BELUGA
BELUGA
BELUGA
$ 100.8645
+0.12%
+2.45%
+11.60%
--
$ 192.16

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Harmony چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Harmony به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 50 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $18.11B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Harmony چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Harmony که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SRK با ثبت تغییر قیمتی 11.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Harmony در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 50 توکن از دسته اکوسیستم Harmony را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Harmony می‌توان به ADA, LINK, UNI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Harmony چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Harmony در حال حاضر حدود $18.11B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Harmony، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.