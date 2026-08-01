قیمت امروز Badger

قیمت لحظه‌ ای Badger (BADGER) در حال حاضر برابر با $ 0.342468 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BADGER به USD برابر با $ 0.342468 برای هر BADGER می‌ باشد.

توکن Badger در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,681,324 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 19.93M BADGER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BADGER در بازه‌ ای بین $ 0.34015 (حداقل) و $ 0.348606 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 89.08 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.308284 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BADGER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -0.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 294.15K رسیده است.

اطلاعات بازار Badger (BADGER)

ارزش بازار $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M حجم (24 ساعته) $ 294.15K$ 294.15K $ 294.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M سرمایه در گردش 19.93M 19.93M 19.93M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی Badger برابر است با $ 6.68M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 294.15K. عرضه در گردش BADGER برابر است با 19.93M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.19M است.