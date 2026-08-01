قیمت امروز BakerySwap

قیمت لحظه‌ ای BakerySwap (BAKE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAKE به USD برابر با $ 0 برای هر BAKE می‌ باشد.

توکن BakerySwap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 195,823 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 288.71M BAKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAKE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.38 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAKE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -9.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 237.74 رسیده است.

اطلاعات بازار BakerySwap (BAKE)

ارزش بازار $ 195.82K$ 195.82K $ 195.82K حجم (24 ساعته) $ 237.74$ 237.74 $ 237.74 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 496.19K$ 496.19K $ 496.19K سرمایه در گردش 288.71M 288.71M 288.71M عرضه کل 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824

ارزش بازار فعلی BakerySwap برابر است با $ 195.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 237.74. عرضه در گردش BAKE برابر است با 288.71M، و عرضه کل آن 289770065.5184824 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 496.19K است.