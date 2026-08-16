قیمت امروز Solar

قیمت لحظه‌ ای Solar (SXP) در حال حاضر برابر با $ 0.00232278 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SXP به USD برابر با $ 0.00232278 برای هر SXP می‌ باشد.

توکن Solar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,564,113 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 673.39M SXP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SXP در بازه‌ ای بین $ 0.00182795 (حداقل) و $ 0.00350705 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.79 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SXP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -32.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.61 رسیده است.

اطلاعات بازار Solar (SXP)

ارزش بازار $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M حجم (24 ساعته) $ 7.61$ 7.61 $ 7.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M سرمایه در گردش 673.39M 673.39M 673.39M عرضه کل 673,393,198.71 673,393,198.71 673,393,198.71

ارزش بازار فعلی Solar برابر است با $ 1.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.61. عرضه در گردش SXP برابر است با 673.39M، و عرضه کل آن 673393198.71 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.56M است.