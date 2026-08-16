قیمت امروز DSLA Protocol

قیمت لحظه‌ ای DSLA Protocol (DSLA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DSLA به USD برابر با $ 0 برای هر DSLA می‌ باشد.

توکن DSLA Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 178,784 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.57B DSLA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DSLA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02429944 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DSLA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -37.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DSLA Protocol (DSLA)

ارزش بازار $ 178.78K$ 178.78K $ 178.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 179.05K$ 179.05K $ 179.05K سرمایه در گردش 5.57B 5.57B 5.57B عرضه کل 5,696,563,023.000001 5,696,563,023.000001 5,696,563,023.000001

ارزش بازار فعلی DSLA Protocol برابر است با $ 178.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DSLA برابر است با 5.57B، و عرضه کل آن 5696563023.000001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 179.05K است.