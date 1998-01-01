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برترین توکن‌ های اکوسیستم Fantom بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Fantom را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,179.22
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.576
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.59
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.999
-0.01%
-0.01%
+0.23%
$ 494.02M
$ 7.56K
6
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7128
+0.08%
-0.93%
-3.62%
$ 459.54M
$ 118.27K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2408
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
8
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,878.21
+0.04%
+0.00%
-1.82%
$ 116.52M
$ 143.02K
9
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1452
+0.21%
+1.48%
+6.73%
$ 95.44M
$ 378.36K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,185.74
+0.02%
+0.01%
-1.33%
$ 81.37M
$ 1.08K
11
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,953.3
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
12
SNX
SNX
SNX
$ 0.1998
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
13
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996838
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 52.97M
$ 519.23K
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1603
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
15
$ 0.03586
0.00%
+0.76%
-4.42%
$ 42.56M
$ 12.17K
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003407
+0.47%
+1.61%
-6.09%
$ 34.07M
$ 16.42M
17
Band
Band
BAND
$ 0.155631
+0.06%
-0.00%
-10.58%
$ 28.13M
$ 1.09M
18
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02122
-0.47%
+5.83%
-3.93%
$ 27.72M
$ 3.06M
19
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005203
+0.24%
+2.58%
-2.90%
$ 27.67M
$ 16.15M
20
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00527414
-0.07%
+0.01%
-4.62%
$ 26.21M
$ 581.91K
21
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.29
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
22
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10511
+0.30%
-0.06%
-2.24%
$ 23.65M
$ 1.07M
23
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1007
+0.20%
+1.10%
-5.08%
$ 21.09M
$ 507.57K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01075
+0.19%
+3.08%
-9.32%
$ 20.21M
$ 5.33M
25
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075371
+0.07%
+0.01%
-3.29%
$ 19.59M
$ 2.12M
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,318.49
+0.07%
+0.01%
-2.06%
$ 15.99M
$ 11.53K
27
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01395999
-0.02%
-0.00%
-2.43%
$ 15.05M
$ 9.68
28
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007871
-0.28%
+0.36%
-2.17%
$ 13.50M
$ 703.29M
29
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,882.07
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 11.99M
--
30
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.943576
0.00%
-0.00%
-0.30%
$ 9.78M
$ 122.56K
31
Stader
Stader
SD
$ 0.0975
+0.10%
-1.61%
-10.88%
$ 6.90M
$ 535.16K
32
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.519526
-0.02%
+0.00%
+0.90%
$ 6.85M
$ 4.98
33
Badger
Badger
BADGER
$ 0.342495
+0.01%
-0.00%
-0.06%
$ 6.68M
$ 290.90K
34
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.0231
0.00%
-1.91%
+19.13%
$ 4.65M
$ 314.08K
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01127635
+0.10%
+0.01%
-2.60%
$ 4.23M
$ 18.30K
36
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.21
0.00%
+0.00%
-1.63%
$ 2.72M
$ 50.37
37
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.989676
-0.31%
-0.00%
-0.37%
$ 2.18M
$ 60.00
38
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+0.29%
$ 2.12M
$ 7.48
39
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02579506
+0.10%
-0.00%
-2.30%
$ 1.75M
$ 156.55
40
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00018208
0.00%
--
+2.44%
$ 1.37M
$ 28.91
41
Cream
Cream
CREAM
$ 0.422968
0.00%
--
-3.00%
$ 1.24M
$ 72.39
42
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054368
0.00%
--
+0.04%
$ 1.11M
$ 6.93
43
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.099596
+0.01%
--
-3.91%
$ 1.08M
$ 12.34
44
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.100076
0.00%
--
+6.84%
$ 943.09K
$ 2.62
45
EverRise
EverRise
RISE
$ 1.233E-5
-0.16%
+0.80%
-4.12%
$ 883.05K
--
46
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.0003234
+0.09%
+0.01%
-7.85%
$ 601.38K
$ 12.41
47
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014576
-0.23%
-1.32%
-3.16%
$ 542.66K
$ 1.98M
48
BeethovenX sFTMX
BeethovenX sFTMX
SFTMX
$ 0.02716054
0.00%
-0.09%
-6.89%
$ 538.39K
$ 2.48
49
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00742625
0.00%
--
-1.90%
$ 502.76K
$ 1.58
50
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01096972
+0.01%
+0.01%
-5.08%
$ 391.84K
$ 495.72

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Fantom چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Fantom به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 83 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $92.10B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Fantom چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Fantom که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Fantom در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 83 توکن از دسته اکوسیستم Fantom را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Fantom می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Fantom چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Fantom در حال حاضر حدود $92.10B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Fantom، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.