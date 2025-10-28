BandBAND چیست

Band is the data layer that trains AI engines and powers blockchain applications. By empowering DeFi, GameFi, and AI agents, it enables developers, institutions, and users to access real-time data with zero counterparty risk. With Band’s open, battle-tested data infrastructure built for blockchains and LLMs, it ensures that real-time information is always accessible—fueling everything from financial protocols to autonomous AI systems. Band is the data layer that trains AI engines and powers blockchain applications. By empowering DeFi, GameFi, and AI agents, it enables developers, institutions, and users to access real-time data with zero counterparty risk. With Band’s open, battle-tested data infrastructure built for blockchains and LLMs, it ensures that real-time information is always accessible—fueling everything from financial protocols to autonomous AI systems.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Band (BAND) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Band (USD)

ارزش Band (BAND) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Band (BAND) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Band را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Band را بررسی کنید!

BAND به ارزهای محلی

توکنومیکس Band (BAND)

درک، توکنومیکس Band (BAND) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BAND بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Band (BAND) امروز Band (BAND) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BAND به واحد USD برابر است با 0.534839 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BAND نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.534839 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BAND نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Band چقدر است؟ ارزش بازار BAND برابر است با $ 89.41M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BAND چقدر است؟ عرضه در گردش BAND برابر است با 166.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BAND چقدر بوده است؟ BAND به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 22.83 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BAND در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BAND به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.203625 USD رسید. حجم معاملات BAND چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BAND برابر است با -- USD . آیا BAND در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BAND در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BAND مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Band (BAND)