قیمت امروز Hegic

قیمت لحظه‌ ای Hegic (HEGIC) در حال حاضر برابر با $ 0.0139737 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HEGIC به USD برابر با $ 0.0139737 برای هر HEGIC می‌ باشد.

توکن Hegic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,059,247 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.08B HEGIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HEGIC در بازه‌ ای بین $ 0.013926 (حداقل) و $ 0.01404921 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.642093 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0048443 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HEGIC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.69 رسیده است.

اطلاعات بازار Hegic (HEGIC)

ارزش بازار $ 15.06M$ 15.06M $ 15.06M حجم (24 ساعته) $ 9.69$ 9.69 $ 9.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.06M$ 15.06M $ 15.06M سرمایه در گردش 1.08B 1.08B 1.08B عرضه کل 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0

ارزش بازار فعلی Hegic برابر است با $ 15.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.69. عرضه در گردش HEGIC برابر است با 1.08B، و عرضه کل آن 1077684725.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.06M است.