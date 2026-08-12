Precio de Magma Finance(MAGMA)
El precio actual de Magma Finance (MAGMA) hoy es € 0.1913, con una variación del 5.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAGMA a EUR es € 0.1913 por MAGMA.
Magma Finance actualmente está en el puesto #343 por capitalización de mercado en € 36.35M, con un suministro circulante de 190.00M MAGMA. Durante las últimas 24 horas, MAGMA cotiza entre € 0.18204 (bajo) y € 0.21171 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.490655284652159758, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0599495196893535592.
En el corto plazo, MAGMA experimentó un cambio de +0.72% en la última hora y de -24.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 106.29K.
No.343
19.00%
SUI
La capitalización de mercado actual de Magma Finance es de € 36.35M, con un volumen de trading en 24 horas de € 106.29K. El suministro circulante de MAGMA es de 190.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 191.30M.
+0.72%
+5.06%
-24.99%
-24.99%
Siga los cambios de precios de Magma Finance para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0079266
|+5.06%
|30 Días
|€ -0.12033
|-38.62%
|60 Días
|€ -0.13069
|-40.59%
|90 Días
|€ -0.0222
|-10.40%
Hoy, MAGMA registró un cambio de € +0.0079266 (+5.06%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.12033 (-38.62%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, MAGMA experimentó un cambio de € -0.13069 (-40.59%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0222 (-10.40%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Magma Finance, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de MAGMA: bajista, alcista 35% | bajista 65%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Sobreventa
|< 30
|Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
MAGMA_USDT se encuentra en el período de 4 horas por debajo del centro de gravedad en 0,1886, con el precio situado entre el nivel S1 y dicho centro. El sistema de pivotes muestra una resistencia densa en la parte superior, mientras que el nivel S2 en la parte inferior ofrece una referencia a largo plazo. La serie de medias móviles emite señales de compra en su totalidad, y el precio se mantiene por encima de las medias cortas. Sin embargo, se observa una divergencia en la coherencia de los indicadores: los indicadores de seguimiento de tendencias apuntan hacia un escenario alcista, mientras que los indicadores de oscilación muestran cierta debilidad. El MACD ha registrado una cruz bajista, con una desviación descendente en la energía del mercado. El RSI se encuentra en zona de sobreventa, lo que sugiere una liberación concentrada de presión vendedora a corto plazo. Los indicadores rápidos y lentos operan en niveles diferenciados, coexistiendo un soporte proporcionado por las medias móviles de largo plazo junto con un debilitamiento del impulso a corto plazo. La volatilidad permanece dentro de rangos normales, sin evidencias de expansiones o contracciones extremas. La dinámica entre compradores y vendedores genera un juego de tira y afloja cerca del nivel actual, sin una clara fuerza para romper en una dirección específica. Los niveles clave cercanos son: el soporte S1 en 0,17989, aproximadamente a un 2,6% del precio actual; y la resistencia directa en el centro de gravedad en 0,1886, ubicada a unos 2,1% del precio actual. Entre los niveles de referencia a largo plazo destacan el soporte S2 en 0,1745 y la resistencia R1 en 0,19399. Si el precio llega a perforar el nivel S1, se pondrá a prueba la efectividad del soporte S2; por otro lado, una ruptura del centro de gravedad abriría espacio alcista hasta el nivel R1. En este momento, la estructura del mercado se encuentra en la fase media del rango de consolidación, con una distribución equilibrada de los precios.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Magma Finance podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Magma Finance es el centro de liquidez de Sui, pionero en el primer Creador de Mercado de Liquidez Adaptativa (ALMM) construido íntegramente en Move. Diseñado para liberar todo el potencial de la liquidez on-chain, la arquitectura ALMM de Magma concentra dinámicamente la liquidez en rangos de precio discretos. Esto permite precios más ajustados, mayor profundidad de liquidez y un deslizamiento casi nulo para los traders, al mismo tiempo que maximiza la eficiencia del capital para los proveedores de liquidez.
Para conocer Magma Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
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Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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