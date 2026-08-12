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El precio actual de Magma Finance hoy es 0.1913 EUR. La capitalización de mercado de MAGMA es 36,347,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de MAGMA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Magma Finance hoy es 0.1913 EUR. La capitalización de mercado de MAGMA es 36,347,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de MAGMA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Magma Finance(MAGMA)

Precio en vivo de 1 MAGMA en EUR:

€0.1645782
€0.1645782€0.1645782
+5.06%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Magma Finance (MAGMA)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:04:58 (UTC+8)

Precio de Magma Finance hoy

El precio actual de Magma Finance (MAGMA) hoy es € 0.1913, con una variación del 5.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAGMA a EUR es € 0.1913 por MAGMA.

Magma Finance actualmente está en el puesto #343 por capitalización de mercado en € 36.35M, con un suministro circulante de 190.00M MAGMA. Durante las últimas 24 horas, MAGMA cotiza entre € 0.18204 (bajo) y € 0.21171 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.490655284652159758, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0599495196893535592.

En el corto plazo, MAGMA experimentó un cambio de +0.72% en la última hora y de -24.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 106.29K.

Información del mercado de Magma Finance (MAGMA)

No.343

€ 36.35M
€ 36.35M€ 36.35M

€ 106.29K
€ 106.29K€ 106.29K

€ 191.30M
€ 191.30M€ 191.30M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SUI

La capitalización de mercado actual de Magma Finance es de € 36.35M, con un volumen de trading en 24 horas de € 106.29K. El suministro circulante de MAGMA es de 190.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 191.30M.

Historial de precios de Magma Finance EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.18204
€ 0.18204€ 0.18204
24H Mín
€ 0.21171
€ 0.21171€ 0.21171
24H Máx

€ 0.18204
€ 0.18204€ 0.18204

€ 0.21171
€ 0.21171€ 0.21171

€ 0.490655284652159758
€ 0.490655284652159758€ 0.490655284652159758

€ 0.0599495196893535592
€ 0.0599495196893535592€ 0.0599495196893535592

+0.72%

+5.06%

-24.99%

-24.99%

Historial de precios de Magma Finance (MAGMA) en EUR

Siga los cambios de precios de Magma Finance para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0079266+5.06%
30 Días€ -0.12033-38.62%
60 Días€ -0.13069-40.59%
90 Días€ -0.0222-10.40%
Cambio de precio de Magma Finance hoy

Hoy, MAGMA registró un cambio de € +0.0079266 (+5.06%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Magma Finance en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.12033 (-38.62%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Magma Finance en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, MAGMA experimentó un cambio de € -0.13069 (-40.59%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Magma Finance en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0222 (-10.40%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Magma Finance (MAGMA)?

Consulta la página Historial de precios de Magma Finance ahora.

Análisis de Magma Finance

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Magma Finance, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Magma Finance: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de MAGMA: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Sobreventa< 30Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

MAGMA_USDT se encuentra en el período de 4 horas por debajo del centro de gravedad en 0,1886, con el precio situado entre el nivel S1 y dicho centro. El sistema de pivotes muestra una resistencia densa en la parte superior, mientras que el nivel S2 en la parte inferior ofrece una referencia a largo plazo. La serie de medias móviles emite señales de compra en su totalidad, y el precio se mantiene por encima de las medias cortas. Sin embargo, se observa una divergencia en la coherencia de los indicadores: los indicadores de seguimiento de tendencias apuntan hacia un escenario alcista, mientras que los indicadores de oscilación muestran cierta debilidad. El MACD ha registrado una cruz bajista, con una desviación descendente en la energía del mercado. El RSI se encuentra en zona de sobreventa, lo que sugiere una liberación concentrada de presión vendedora a corto plazo. Los indicadores rápidos y lentos operan en niveles diferenciados, coexistiendo un soporte proporcionado por las medias móviles de largo plazo junto con un debilitamiento del impulso a corto plazo. La volatilidad permanece dentro de rangos normales, sin evidencias de expansiones o contracciones extremas. La dinámica entre compradores y vendedores genera un juego de tira y afloja cerca del nivel actual, sin una clara fuerza para romper en una dirección específica. Los niveles clave cercanos son: el soporte S1 en 0,17989, aproximadamente a un 2,6% del precio actual; y la resistencia directa en el centro de gravedad en 0,1886, ubicada a unos 2,1% del precio actual. Entre los niveles de referencia a largo plazo destacan el soporte S2 en 0,1745 y la resistencia R1 en 0,19399. Si el precio llega a perforar el nivel S1, se pondrá a prueba la efectividad del soporte S2; por otro lado, una ruptura del centro de gravedad abriría espacio alcista hasta el nivel R1. En este momento, la estructura del mercado se encuentra en la fase media del rango de consolidación, con una distribución equilibrada de los precios.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Magma Finance?

Varios factores clave influyen en los precios de los tokens MAGMA:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales de las criptomonedas
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios
3. La adopción del protocolo y el valor total bloqueado (TVL)
4. La utilidad del token dentro del ecosistema de Magma Finance
5. Las dinámicas de oferta y demanda
6. Los anuncios y avances en materia de alianzas
7. Las noticias regulatorias que afectan a los protocolos DeFi
8. La competencia de otras plataformas de yield farming
9. Las actualizaciones técnicas y los avances en la hoja de ruta
10. Las condiciones económicas más amplias y el apetito por el riesgo

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Magma Finance hoy?

Las personas quieren conocer el precio actual de Magma para tomar decisiones de trading, realizar el seguimiento de sus carteras, analizar el mercado y determinar el momento adecuado para invertir. Los precios en tiempo real ayudan a evaluar la volatilidad, identificar oportunidades de compra/venta, calcular ganancias/pérdidas y tomar decisiones financieras informadas en el dinámico mercado de criptomonedas.

Predicción de precios para Magma Finance

Predicción del precio de Magma Finance (MAGMA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de MAGMA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Magma Finance (MAGMA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Magma Finance podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Magma Finance en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de MAGMA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Magma Finance.

Cómo comprar e invertir Magma Finance en España

¿Listo para empezar con Magma Finance? Comprar MAGMA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Magma Finance. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Magma Finance (MAGMA).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Magma Finance instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Magma Finance (MAGMA)

¿Qué puedes hacer con Magma Finance?

Poseer Magma Finance te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Magma Finance (MAGMA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Magma Finance (MAGMA)

Magma Finance es el centro de liquidez de Sui, pionero en el primer Creador de Mercado de Liquidez Adaptativa (ALMM) construido íntegramente en Move. Diseñado para liberar todo el potencial de la liquidez on-chain, la arquitectura ALMM de Magma concentra dinámicamente la liquidez en rangos de precio discretos. Esto permite precios más ajustados, mayor profundidad de liquidez y un deslizamiento casi nulo para los traders, al mismo tiempo que maximiza la eficiencia del capital para los proveedores de liquidez.

Magma Finance Recurso

Para conocer Magma Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Magma Finance
Explorador de bloques

Categoría :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Magma Finance

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:04:58 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Magma Finance (MAGMA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Magma Finance

MAGMA USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de MAGMA con apalancamiento. Explora el trading de futuros MAGMAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Magma Finance (MAGMA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Magma Finance en vivo y opera en directo.

Pares
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Volumen en 24 h
MAGMA/USDT
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€0.1645094€0.1645094
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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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