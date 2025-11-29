Precio de Somnia hoy

El precio actual de Somnia (SOMI) hoy es $ 0.271, con una variación del 5.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOMI a USD es $ 0.271 por SOMI.

Somnia actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SOMI. Durante las últimas 24 horas, SOMI cotiza entre $ 0.269 (bajo) y $ 0.2916 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SOMI experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +3.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 211.62K.

Información del mercado de Somnia (SOMI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 211.62K$ 211.62K $ 211.62K Cap. de mercado totalmente diluida $ 271.00M$ 271.00M $ 271.00M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOMNIA

La capitalización de mercado actual de Somnia es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 211.62K. El suministro circulante de SOMI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 271.00M.