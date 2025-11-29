ExchangeDEX+
El precio actual de Somnia hoy es 0.271 USD. La capitalización de mercado de SOMI es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de SOMI a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

$0.271
-5.27%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Somnia (SOMI)
Última actualización de la página: 2025-11-29 20:22:07 (UTC+8)

Precio de Somnia hoy

El precio actual de Somnia (SOMI) hoy es $ 0.271, con una variación del 5.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOMI a USD es $ 0.271 por SOMI.

Somnia actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SOMI. Durante las últimas 24 horas, SOMI cotiza entre $ 0.269 (bajo) y $ 0.2916 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SOMI experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +3.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 211.62K.

Información del mercado de Somnia (SOMI)

$ 211.62K
$ 271.00M
1,000,000,000
SOMNIA

La capitalización de mercado actual de Somnia es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 211.62K. El suministro circulante de SOMI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 271.00M.

Historial de precios de Somnia USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.269
24H Mín
$ 0.2916
24H Máx

$ 0.269
$ 0.2916
--
--
-0.30%

-5.27%

+3.55%

+3.55%

Historial de precios de Somnia (SOMI) en USD

Siga los cambios de precios de Somnia para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.015076-5.27%
30 Días$ -0.129-32.25%
60 Días$ -0.4298-61.33%
90 Días$ +0.171+171.00%
Cambio de precio de Somnia hoy

Hoy, SOMI registró un cambio de $ -0.015076 (-5.27%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Somnia en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.129 (-32.25%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Somnia en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, SOMI experimentó un cambio de $ -0.4298 (-61.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Somnia en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.171 (+171.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Somnia (SOMI)?

Consulta la página Historial de precios de Somnia ahora.

Análisis de IA sobre Somnia

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de Somnia, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de Somnia?

Varios factores clave influyen en los precios de Somnia (SOMI):

1. Sentimiento del mercado y tendencias generales del mercado cripto
2. Volumen de operaciones y liquidez en las exchanges
3. Progreso en el desarrollo del proyecto y actualizaciones tecnológicas
4. Anuncios de asociaciones y crecimiento del ecosistema
5. Utilidad y adopción del token dentro de la red Somnia
6. Dinámica de oferta y demanda
7. Noticias regulatorias que afectan al espacio cripto en general
8. Competencia con proyectos blockchain similares
9. Compromiso de la comunidad y repercusión en redes sociales
10. Factores macroeconómicos como la inflación y las tasas de interés

Predicción de precios para Somnia

Predicción del precio de Somnia (SOMI) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de SOMI en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Somnia (SOMI) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de Somnia podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precio alcanzará Somnia en 2025-2026? Visita nuestra página de Predicción de Precios para conocer las predicciones de precios de SOMI para los años 2025-2026 haciendo clic en Predicción de precios de Somnia.

Cómo comprar e invertir Somnia

¿Listo para empezar con Somnia? Comprar SOMI es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Somnia. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Somnia (SOMI).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Somnia instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Somnia (SOMI)

¿Qué puedes hacer con Somnia?

Poseer Somnia te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

Qué es Somnia (SOMI)

Somnia es la blockchain de capa 1 de EVM más rápida y rentable, capaz de procesar más de un millón de transacciones por segundo con una firmeza inferior a un segundo y comisiones inferiores a un céntimo. Gracias a este rendimiento, Somnia permite experiencias en tiempo real, totalmente integradas en la cadena de bloques, que van más allá de las aplicaciones financieras. Es la base ideal para desarrollar juegos a gran escala, plataformas sociales, economías de metaverso y aplicaciones basadas en IA. La arquitectura de Somnia admite sistemas totalmente componibles, lo que permite a los desarrolladores crear experiencias digitales inmersivas, inteligentes e interactivas que escalan a millones de usuarios.

Somnia Recurso

Para conocer Somnia más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Somnia
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Somnia

¿Cuánto costará 1 Somnia en 2030?
Si Somnia crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de Somnia y el ROI estimado.
Última actualización de la página: 2025-11-29 20:22:07 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Somnia (SOMI)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
11-29 00:20:15Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
11-28 17:13:10Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
11-28 15:09:57Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
11-27 19:52:56Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
11-27 17:01:21Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
11-27 14:34:40Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder

Noticias Destacadas

Reforma fiscal en Brasil y su efecto en el mercado cripto

November 28, 2025

RLUSD acelera adopción institucional en 2025

November 28, 2025

Reservas de XRP caen a mínimos y redefinen la dinámica de mercado

November 28, 2025
Explorar más sobre Somnia

SOMI USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de SOMI con apalancamiento. Explora el trading de futuros SOMIUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Somnia (SOMI) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Somnia en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SOMI/USDC
$0.2707
$0.2707$0.2707
-5.31%
0.00% (USDT)
SOMI/USDT
$0.271
$0.271$0.271
-5.24%
0.00% (USDT)

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

