Precio de Bitway(BTW)
El precio actual de Bitway (BTW) hoy es € 0.199146, con una variación del 1.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTW a EUR es € 0.199146 por BTW.
Bitway actualmente está en el puesto #221 por capitalización de mercado en € 438.12M, con un suministro circulante de 2.20B BTW. Durante las últimas 24 horas, BTW cotiza entre € 0.169788 (bajo) y € 0.206468 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.11036837171455846, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0066106497473358826.
En el corto plazo, BTW experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +49.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 637.38K.
No.221
22.00%
BSC
La capitalización de mercado actual de Bitway es de € 438.12M, con un volumen de trading en 24 horas de € 637.38K. El suministro circulante de BTW es de 2.20B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.99B.
-0.22%
+1.18%
+49.82%
+49.82%
Siga los cambios de precios de Bitway para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.00200557
|+1.18%
|30 Días
|€ +0.139502
|+233.89%
|60 Días
|€ +0.128954
|+183.71%
|90 Días
|€ +0.185204
|+1,328.38%
Hoy, BTW registró un cambio de € +0.00200557 (+1.18%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.139502 (+233.89%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, BTW experimentó un cambio de € +0.128954 (+183.71%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.185204 (+1,328.38%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de BTW: bajista, alcista 35% | bajista 65%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
Por cierto, el BTW_USDT se encuentra en el período de 4 horas por debajo del punto central de 0.21489, con un precio actual de 0.20864 muy próximo al soporte S1 situado en 0.20838. El precio está dentro del rango descendente formado entre el centro y el nivel S1, lo que indica una estructura a corto plazo orientada hacia una oscilación en niveles bajos. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias exponenciales (EMA) no han confirmado señales de compra, mientras que el sistema de medias móviles de tendencia muestra una disposición bajista o un estado de presión neutral. El indicador MACD ha generado una cruz de muerte, y la barra de energía muestra una liberación continua de presión vendedora. El RSI se mantiene en una zona neutral, sin desviaciones extremas de sobrecompra o sobreventa, lo que refleja un sentimiento de mercado relativamente calmado. Los valores de KDJ y StochRSI están divergiendo simultáneamente hacia abajo, y los indicadores rápidos y lentos apuntan en la misma dirección, señalando una tendencia bajista. La dinámica de impulso a corto plazo se manifiesta principalmente en forma de salida de flujo. Las bandas de Bollinger permanecen abiertas de manera estable, sin una expansión significativa en la volatilidad; el precio se mueve cerca de la banda media o inferior, sin contar con el volumen necesario para un movimiento unilateral claro. La resistencia más cercana se sitúa en el nivel central de 0.21489, aproximadamente a un 2,9% del precio actual. La siguiente resistencia clave, R1, se encuentra en 0.2212, a unos 6,0% del precio actual. Por el lado negativo, el soporte inmediato está ubicado en el nivel S1 de 0.20838, apenas a un 0,01% del precio actual, convirtiéndose así en un nivel de prueba inmediata. El siguiente soporte secundario, S2, está en 0.20207, a unos 3,1% del precio actual, funcionando como referencia a largo plazo.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Bitway podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Bitway es la puerta de enlace de capital en Internet, que conecta la liquidez on-chain con oportunidades globales. En su núcleo, Bitway ofrece una suite de productos, que incluye Bitway Earn, una plataforma de gestión de riqueza en la cadena, y Bitway Chain, una capa 1 compatible con Bitcoin basada en PoS (Prueba de Participación) diseñada para respaldar financiamiento nativo de BTC y aplicaciones empresariales de alto nivel.
Para conocer Bitway más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
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