Precio de Bitway hoy

El precio actual de Bitway (BTW) hoy es € 0.199146, con una variación del 1.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTW a EUR es € 0.199146 por BTW.

Bitway actualmente está en el puesto #221 por capitalización de mercado en € 438.12M, con un suministro circulante de 2.20B BTW. Durante las últimas 24 horas, BTW cotiza entre € 0.169788 (bajo) y € 0.206468 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.11036837171455846, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0066106497473358826.

En el corto plazo, BTW experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +49.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 637.38K.

Información del mercado de Bitway (BTW)

Puesto No.221 Cap de mercado € 438.12M€ 438.12M € 438.12M Volumen (24H) € 637.38K€ 637.38K € 637.38K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.99B€ 1.99B € 1.99B Suministro de Circulación 2.20B 2.20B 2.20B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 22.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Bitway es de € 438.12M, con un volumen de trading en 24 horas de € 637.38K. El suministro circulante de BTW es de 2.20B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.99B.