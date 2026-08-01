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El precio actual de Bitway hoy es 0.199146 EUR. La capitalización de mercado de BTW es 438,121,200 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BTW a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Bitway hoy es 0.199146 EUR. La capitalización de mercado de BTW es 438,121,200 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BTW a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Bitway(BTW)

Precio en vivo de 1 BTW en EUR:

€0.17196904
€0.17196904€0.17196904
+1.18%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Bitway (BTW)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:20:26 (UTC+8)

Precio de Bitway hoy

El precio actual de Bitway (BTW) hoy es € 0.199146, con una variación del 1.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTW a EUR es € 0.199146 por BTW.

Bitway actualmente está en el puesto #221 por capitalización de mercado en € 438.12M, con un suministro circulante de 2.20B BTW. Durante las últimas 24 horas, BTW cotiza entre € 0.169788 (bajo) y € 0.206468 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.11036837171455846, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0066106497473358826.

En el corto plazo, BTW experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +49.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 637.38K.

Información del mercado de Bitway (BTW)

No.221

€ 438.12M
€ 438.12M€ 438.12M

€ 637.38K
€ 637.38K€ 637.38K

€ 1.99B
€ 1.99B€ 1.99B

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

BSC

La capitalización de mercado actual de Bitway es de € 438.12M, con un volumen de trading en 24 horas de € 637.38K. El suministro circulante de BTW es de 2.20B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.99B.

Historial de precios de Bitway EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.169788
€ 0.169788€ 0.169788
24H Mín
€ 0.206468
€ 0.206468€ 0.206468
24H Máx

€ 0.169788
€ 0.169788€ 0.169788

€ 0.206468
€ 0.206468€ 0.206468

€ 0.11036837171455846
€ 0.11036837171455846€ 0.11036837171455846

€ 0.0066106497473358826
€ 0.0066106497473358826€ 0.0066106497473358826

-0.22%

+1.18%

+49.82%

+49.82%

Historial de precios de Bitway (BTW) en EUR

Siga los cambios de precios de Bitway para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.00200557+1.18%
30 Días€ +0.139502+233.89%
60 Días€ +0.128954+183.71%
90 Días€ +0.185204+1,328.38%
Cambio de precio de Bitway hoy

Hoy, BTW registró un cambio de € +0.00200557 (+1.18%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Bitway en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.139502 (+233.89%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Bitway en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BTW experimentó un cambio de € +0.128954 (+183.71%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Bitway en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.185204 (+1,328.38%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Bitway (BTW)?

Consulta la página Historial de precios de Bitway ahora.

Análisis de Bitway

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Bitway, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Bitway: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de BTW: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

Por cierto, el BTW_USDT se encuentra en el período de 4 horas por debajo del punto central de 0.21489, con un precio actual de 0.20864 muy próximo al soporte S1 situado en 0.20838. El precio está dentro del rango descendente formado entre el centro y el nivel S1, lo que indica una estructura a corto plazo orientada hacia una oscilación en niveles bajos. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias exponenciales (EMA) no han confirmado señales de compra, mientras que el sistema de medias móviles de tendencia muestra una disposición bajista o un estado de presión neutral. El indicador MACD ha generado una cruz de muerte, y la barra de energía muestra una liberación continua de presión vendedora. El RSI se mantiene en una zona neutral, sin desviaciones extremas de sobrecompra o sobreventa, lo que refleja un sentimiento de mercado relativamente calmado. Los valores de KDJ y StochRSI están divergiendo simultáneamente hacia abajo, y los indicadores rápidos y lentos apuntan en la misma dirección, señalando una tendencia bajista. La dinámica de impulso a corto plazo se manifiesta principalmente en forma de salida de flujo. Las bandas de Bollinger permanecen abiertas de manera estable, sin una expansión significativa en la volatilidad; el precio se mueve cerca de la banda media o inferior, sin contar con el volumen necesario para un movimiento unilateral claro. La resistencia más cercana se sitúa en el nivel central de 0.21489, aproximadamente a un 2,9% del precio actual. La siguiente resistencia clave, R1, se encuentra en 0.2212, a unos 6,0% del precio actual. Por el lado negativo, el soporte inmediato está ubicado en el nivel S1 de 0.20838, apenas a un 0,01% del precio actual, convirtiéndose así en un nivel de prueba inmediata. El siguiente soporte secundario, S2, está en 0.20207, a unos 3,1% del precio actual, funcionando como referencia a largo plazo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Bitway

Predicción del precio de Bitway (BTW) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BTW en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Bitway (BTW) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Bitway podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Bitway en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BTW para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Bitway.

Cómo comprar e invertir Bitway en España

¿Listo para empezar con Bitway? Comprar BTW es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Bitway. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Bitway (BTW).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Bitway instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Bitway (BTW)

¿Qué puedes hacer con Bitway?

Poseer Bitway te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Bitway (BTW) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Bitway (BTW)

Bitway es la puerta de enlace de capital en Internet, que conecta la liquidez on-chain con oportunidades globales. En su núcleo, Bitway ofrece una suite de productos, que incluye Bitway Earn, una plataforma de gestión de riqueza en la cadena, y Bitway Chain, una capa 1 compatible con Bitcoin basada en PoS (Prueba de Participación) diseñada para respaldar financiamiento nativo de BTC y aplicaciones empresariales de alto nivel.

Bitway Recurso

Para conocer Bitway más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Bitway
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Bitway

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:20:26 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Bitway (BTW)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Bitway

BTW USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BTW con apalancamiento. Explora el trading de futuros BTWUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Bitway (BTW) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bitway en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BTW/USDT
€0.17072376
€0.17072376€0.17072376
+0.45%
3.31M (USDT)
BTW/USDC
€0.17157
€0.17157€0.17157
+0.97%
282.09K (USDT)

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DAPPOS

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€0.329724
€0.329724€0.329724

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The Toad Pepe

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€0.0124872
€0.0124872€0.0124872

-21.30%

AurumX

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€0.1067174
€0.1067174€0.1067174

-29.00%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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€0.000398352€0.000398352

+74.79%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.005547
€0.005547€0.005547

+43.33%

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Myros

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€0.009718€0.009718

+10.78%

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€2.54732€2.54732

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€0.01032€0.01032

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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