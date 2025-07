ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

NombreATH

PuestoNo.159

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.36%

Suministro de circulación10,639,017,677

Suministro máx.42,930,966,511.91401

Suministro total42,000,000,000

Tasa de circulación0.2478%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.6429335801913781,2024-06-12

Precio más bajo0.024430599906132534,2025-04-07

Blockchain públicaETH

IntroducciónAethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.