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El precio actual de Genius hoy es 0.37587 EUR. La capitalización de mercado de GENIUS es 126,058,175.16633 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GENIUS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Genius hoy es 0.37587 EUR. La capitalización de mercado de GENIUS es 126,058,175.16633 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GENIUS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Genius(GENIUS)

Precio en vivo de 1 GENIUS en EUR:

€0.3232482
€0.3232482€0.3232482
+2.62%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Genius (GENIUS)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:48:18 (UTC+8)

Precio de Genius hoy

El precio actual de Genius (GENIUS) hoy es € 0.37587, con una variación del 2.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GENIUS a EUR es € 0.37587 por GENIUS.

Genius actualmente está en el puesto #146 por capitalización de mercado en € 126.06M, con un suministro circulante de 335.38M GENIUS. Durante las últimas 24 horas, GENIUS cotiza entre € 0.3584 (bajo) y € 0.39 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.817109897465627456, mientras que el mínimo histórico fue € 0.1495929085199373928.

En el corto plazo, GENIUS experimentó un cambio de -0.74% en la última hora y de +6.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 121.00K.

Información del mercado de Genius (GENIUS)

No.146

€ 126.06M
€ 126.06M€ 126.06M

€ 121.00K
€ 121.00K€ 121.00K

€ 375.87M
€ 375.87M€ 375.87M

335.38M
335.38M 335.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

953,973,324.288
953,973,324.288 953,973,324.288

33.53%

BSC

La capitalización de mercado actual de Genius es de € 126.06M, con un volumen de trading en 24 horas de € 121.00K. El suministro circulante de GENIUS es de 335.38M, con un suministro total de 953973324.288. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 375.87M.

Historial de precios de Genius EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.3584
€ 0.3584€ 0.3584
24H Mín
€ 0.39
€ 0.39€ 0.39
24H Máx

€ 0.3584
€ 0.3584€ 0.3584

€ 0.39
€ 0.39€ 0.39

€ 0.817109897465627456
€ 0.817109897465627456€ 0.817109897465627456

€ 0.1495929085199373928
€ 0.1495929085199373928€ 0.1495929085199373928

-0.74%

+2.62%

+6.93%

+6.93%

Historial de precios de Genius (GENIUS) en EUR

Siga los cambios de precios de Genius para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0082529+2.62%
30 Días€ +0.03704+10.93%
60 Días€ -0.07925-17.42%
90 Días€ -0.14471-27.80%
Cambio de precio de Genius hoy

Hoy, GENIUS registró un cambio de € +0.0082529 (+2.62%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Genius en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.03704 (+10.93%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Genius en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, GENIUS experimentó un cambio de € -0.07925 (-17.42%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Genius en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.14471 (-27.80%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Genius (GENIUS)?

Consulta la página Historial de precios de Genius ahora.

Análisis de Genius

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Genius, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Genius: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de GENIUS: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

GENIUS_USDT se encuentra operando por encima del centro de 0,3661 en el período de 4 horas. El precio actual, 0,36889, está situado muy cerca y justo por debajo del nivel de resistencia R1, ubicado en 0,3697. La cotización se mantiene en la mitad superior del sistema de pivotes, donde los compradores y vendedores han logrado un equilibrio temporal en las inmediaciones del centro. No se observa aún una ruptura clara y unilateral en la estructura. El indicador MACD muestra una configuración de cruce alcista, lo que indica que el impulso comprador a corto plazo está comenzando a acumularse. El RSI permanece en un rango neutral, mientras que las medias móviles rápidas y lentas presentan una ligera divergencia en sus direcciones. La volatilidad se mantiene dentro de niveles normales, y la distribución del impulso es relativamente dispersa, sin señales claras de aceleración unilateral. El mercado se encuentra en la víspera de una decisión sobre su dirección, tras un periodo de consolidación y oscilación. La referencia más cercana en la parte superior es el nivel R1, situado en 0,3697, que se encuentra a menos del 0,3% del precio actual. En caso de superar este nivel, el siguiente objetivo sería R2, en 0,3721. Por el lado bajista, el soporte más próximo se ubica en S1, en 0,3637, aproximadamente a un 1,4% del precio actual; si se rompe este nivel, se pasaría a probar S2, en 0,3601. El centro del pivote, en 0,3661, actúa como línea defensiva intermedia. Las distancias entre los niveles clave son estrechas, lo que limita el margen de fluctuación a corto plazo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Genius

Predicción del precio de Genius (GENIUS) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de GENIUS en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Genius (GENIUS) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Genius podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Genius en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de GENIUS para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Genius.

Cómo comprar e invertir Genius en España

¿Listo para empezar con Genius? Comprar GENIUS es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Genius. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Genius (GENIUS).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Genius instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Genius (GENIUS)

¿Qué puedes hacer con Genius?

Poseer Genius te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Genius (GENIUS) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Genius (GENIUS)

Genius - el terminal on-chain definitivo que lleva los CEX a la cadena.

Genius Recurso

Para conocer Genius más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Genius
Explorador de bloques

Categoría :

AnalyticsAvalanche EcosystemBinance Alpha Spotlight

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Genius

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:48:18 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Genius (GENIUS)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Genius

GENIUS USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de GENIUS con apalancamiento. Explora el trading de futuros GENIUSUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Genius (GENIUS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Genius en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GENIUS/USDC
€0.3231794
€0.3231794€0.3231794
+2.71%
143.56K (USDT)
GENIUS/USDT
€0.323446
€0.323446€0.323446
+2.76%
332.81K (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

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up

up

UPROBINHOOD

€0.25284
€0.25284€0.25284

+194.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3333274
€0.3333274€0.3333274

-9.05%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0120658
€0.0120658€0.0120658

-23.95%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1066314
€0.1066314€0.1066314

-29.06%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.00039259
€0.00039259€0.00039259

+72.26%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0054008
€0.0054008€0.0054008

+39.55%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.529604
€2.529604€2.529604

+21.54%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010492
€0.010492€0.010492

+16.19%

Myros

Myros

MY

€0.009546
€0.009546€0.009546

+8.82%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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