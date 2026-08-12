Precio de Genius hoy

El precio actual de Genius (GENIUS) hoy es € 0.37587, con una variación del 2.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GENIUS a EUR es € 0.37587 por GENIUS.

Genius actualmente está en el puesto #146 por capitalización de mercado en € 126.06M, con un suministro circulante de 335.38M GENIUS. Durante las últimas 24 horas, GENIUS cotiza entre € 0.3584 (bajo) y € 0.39 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.817109897465627456, mientras que el mínimo histórico fue € 0.1495929085199373928.

En el corto plazo, GENIUS experimentó un cambio de -0.74% en la última hora y de +6.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 121.00K.

Información del mercado de Genius (GENIUS)

Puesto No.146 Cap de mercado € 126.06M€ 126.06M € 126.06M Volumen (24H) € 121.00K€ 121.00K € 121.00K Cap. de mercado totalmente diluida € 375.87M€ 375.87M € 375.87M Suministro de Circulación 335.38M 335.38M 335.38M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 953,973,324.288 953,973,324.288 953,973,324.288 Tasa de circulación 33.53% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Genius es de € 126.06M, con un volumen de trading en 24 horas de € 121.00K. El suministro circulante de GENIUS es de 335.38M, con un suministro total de 953973324.288. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 375.87M.