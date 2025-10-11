Qué es CROSS (CROSS)

CROSS es una blockchain de capa 1 diseñada específicamente para juegos Web3. Su modelo de negocio se centra en proporcionar una infraestructura completa para juegos en cadena y en generar valor mediante comisiones de gas, comercio DEX, transacciones NFT y herramientas para desarrolladores. La visión del proyecto es crear un ecosistema escalable y de alto rendimiento que conecte los juegos a escala Web2 con la propiedad Web3 y las economías de tokens.

Tokenómica de CROSS (CROSS)

CROSS Recurso

Para conocer CROSS más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre CROSS ¿Cuánto vale CROSS (CROSS) hoy? El precio en vivo de CROSS en USD es de 0.14176 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de CROSS en USD? $ 0.14176 . Consulta el El precio actual de CROSS en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de CROSS? La capitalización de mercado de CROSS es de $ 47.52M USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de CROSS? El suministro circulante de CROSS es de 335.22M USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de CROSS? CROSS alcanzó un precio ATH de 0.4431755260236053 USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de CROSS? CROSS vio un precio ATL de 0.04656997751656906 USD . ¿Cuál es el volumen de trading de CROSS? El volumen de trading en vivo de 24 horas para CROSS es de $ 228.65K USD . ¿CROSS subirá más este año? El precio de CROSS podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de CROSS para obtener un análisis más detallado.

