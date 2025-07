VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

NombreVIRTUAL

PuestoNo.73

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0002%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)43.75%

Suministro de circulación655,129,888.0885236

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.6551%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.0709119422827476,2025-01-02

Precio más bajo0.007604929689950013,2024-01-23

Blockchain públicaBASE

IntroducciónVirtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.